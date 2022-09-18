Kırşehir Futbol SK-Sarıyer maç sonucu: 1-1

Kırşehir Futbol Spor Kulübü, TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 5. hafta maçında kendi sahasında Sarıyer ile 1-1 berabere kaldı.
STAT: Kırşehir Ahi
HAKEMLER: Batuhan Gültek, Mehmet Sıra, Orhan Timurtaş
KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ: Kadem Burak Yaşar - Sinan Altınel, Zihni Temelci, Savaş Yorulmaz (Dk. 83 Doğacan Diker), Onur Garip (Dk. 66 Emre Demir), Ömer Faruk Taş, Fatih Kıran, Hakan Erçelik, Sırat Yeşilöredek, Oğulcan Şahin (Dk. 80 Enver Yıldız), Ahmet Sun (Dk. 83 Mustafa Sol)
SARIYER: Ömer Alıcı - Sezer Yıldırım, Berkay Görmez, Emir Can Sayar, Atalay Babacan (Dk. 85 Hüseyin Altuğ Taş), Nuri Terliksiz, Eren Aydın (Dk. 73 Taha Dönmez), Ramazan Çevik, Abdulkadir Özdemir (Dk. 57 Barış Memiş), Serhat Ahmet Oğlu (Dk. 73 Metin Emre Karaal), Bertul Kocabaş
GOLLER: Dk. 40 Hakan Erçelik (Kırşehir FK) - Dk. 25 Eren Aydın (Sarıyer)
KIRMIZI KART: Sırat Yeşilöredek (Kırşehir FK)
SARI KARTLAR: Kadem Burak Yaşar (Kırşehir FK) - Eren Aydın, Metin Emre Karaal (Sarıyer)