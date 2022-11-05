Kırşehir FK-Zonguldak Kömürspor maç sonucu: 0-2

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 13'üncü hafta maçında Kırşehir Futbol Spor Kulübü, kendi sahasında Zonguldak Kömürspor'a 2-0 yenildi. (DHA)
STAT: Kırşehir Ahi
HAKEMLER: Abdullah Volkan Aydın, Mustafa Onur Özenç, Hakan Akkaynak
KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ: Kadem Burak Yaşar, Enver Yıldız, Sinan Altınel, Zihni Temelci, Savaş Yorulmaz (Dk.72 Gökdeniz Varol), Onur Garip (Dk.46 Doğacan Diker), Fatih Kıran, Hakan Erçelik (Dk.56 Emre Demir), Hacı Mustafa Karabulut, Oğulcan Şahin, Ahmet Sun
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Ömer Kavurkacı, Emrah Taysı, Ercüment Eray Ataklı (Dk.81 Emin Alunay), Eyüp Akcan, Aykut Emre Yakut, Hakan Çevik, Mümin Uyar, Hacı Ömer Doğru (Dk.55 Embiya Ayyıldız), Fatih Bektaş (Dk.87 Emre Kara), Mevlüt Çelik, Oğuzhan Matur
SARI KARTLAR: Zihni Temelci (Kırşehirspor) - Mevlüt Çelik, Ercüment Eray Ataklı (Zonguldak Kömürspor)
GOLLER: Dk.3 Ercüment Eray Ataklı, Dk.63 Embiya Ayyıldız (Zonguldak Kömürspor)