Kırşehir FK-Uşakspor maç sonucu: 3-0

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 7'nci hafta karşılaşmasında Kırşehir Futbol Spor Kulübü, kendi sahasında Uşak Spor'u 3-0 mağlup etti.
SAHA: Kırşehir Ahi
HAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat, Önder Çalış, Mücahit Değirmenci
KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ: Kerem Burak Yaşar - Sinan Altınel, Doğacan Diker (Dk. 80 Emre Demir), Zihni Temelci (Dk. 82 Ömer Faruk Taş), Savaş Yorulmaz (Dk. 80 Hacı Mustafa Karabulut), Onur Garip (Dk. 66 Gökdeniz Varol), Ahmet Üner, Hakan Erçelik, Sırat Yeşilördek, Oğulcan Şahin, Ahmet Sun (Dk. 66 Fatih Kıran)
UŞAK SPOR: Vedat Böyükgül - Alperen Erdinç (Dk. 45+2 Sefa Kahraman) , Sezer Gündüz, Muzaffer Kahrıman (Dk. 50 Ahmet Hakan Şahin), Onurcan Güler (Dk. 71 Oğulcan İnanç), Berke Doğukan Önde, Murad Han Gönen, Murat Şenel (Dk. 71 Erhan Tatlıdil), Onur Demir, Ömer Faruk Canbirdi (Dk. 50 Mehmet Bağlı), Resul Türkkalesi
GOLLER: Dk.30 ve 60 Doğacan Diker, Dk.44 Ahmet Sun (Kırşehir FK)