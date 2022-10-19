Kırşehir FK - İskenderunspor maç sonucu: 1-0

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu maçında Kırşehir Futbol Spor Kulübü, kendi sahasında karşılaştığı İskenderunspor'u uzatma dakikalarında attığı gol ile 1-0’lık skorla mağlup etti ve bir üst tura yükseldi.

SAHA: Kırşehir Ahi

HAKEMLER: Lütfullah Aslan, Harun Reşit Güngör, Çağlar Demirkıran

KIRŞEHİR FK: Berke Kaya - Enver Yıldız, Doğacan Diker, Zihni Temelci, Savaş Yorulmaz (Dk.104 Kubilay Serbest), Ömer Faruk Taş, Fatih Kıran (Dk.119 Fatih Kızılay), Hakan Erçelik (Dk.119 Şenol Sürüm), Hacı Mustafa Karabulut (Dk.87 Emre Demir), Oğulcan Şahin, Ahmet Sun

İSKENDERUNSPOR: Berk Balaban - Kadir Arı, Buğra Aslan, Zeynullah Türkay (Dk.46 Emir Göl), Ahmet Devret (Dk.118 Furkan Akınkan), Hıdır Aytekin, Erdinç Pekgöz (Dk.118 Murat Tuzluoğlu), Emir Biberoğlu (Dk.89 Abdurrahman Eker), Erkan Süer, Onur Ural, Hakan Temizkan

GOLLER: Dk.111 Hakan Erçelik (Kırşehirspor)

SARI KART: Erkan Süer (İskenderunspor A.Ş)

KIRŞEHİR, (DHA)