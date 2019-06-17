Belediyespor takımının resmi hesabından yapılan açıklamada, Coşkundere'nin geçtiğimiz hafta Kırşehir'e gelerek tesisleri gezdiği ve kulüp yöneticileri ile görüştüğü bilgisine yer verildi.

Kırşehir Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Işık, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ercüment Hülakü Coşkundere ile anlaşmaya varıldı. Yarın sözleşme imzalanacak. Hayırlı olsun.""dedi.

Kırşehir Belediyespor, Osmanlı Stadyumu'nda oynanan 3. lige yükselme play-off karşılaşmasında Nevşehirspor’u 1-0 mağlup ederek 3. Lige çıkmıştı. 3. Ligde oynadığı müsabakaların da çoğundan galip ayrılmayı bilen takım şampiyon olarak 2. lige yükselmişti.