Kırşehir Belediyesporlu futbolcuların yaptığı basın açıklaması şu şekilde:

Bize ekmeğimizi veren, terimizle formasını ıslattığımız, kutsalımız Kırşehir Belediyespor kulübümüze destek veren bir taraftar grubunun kendi sosyal medya hesabında yapılan talihsiz bir açıklama ile bazı futbolcu kardeşlerimizin adı zikredilerek takımımızdan ayrılan hocamız Hakan Karaca üzerinden takımımıza ve hocaya kumpas kurdukları iddia edilmiştir. Bu sebeple tüm takımımız profesyonel futbolcuları adına kamuoyuna bu açıklamayı yapma zaruriyeti hasıl olmuştur.

Büyük umutlarla ve Play off hedefiyle başladığımız sezonda kimi zaman sevinerek, kimi zaman üzülerek hem başarılı olmak hem de ekmeğimizi kazanmak adına mücadele eden takımımızda son 7 maçtır süren kötü gidişatın ve hocamızın takımdan ayrılışının sebebi olarak ismi geçen geçen arkadaşlarımızın sebep ve hedef gösterilmesini Kırşehir Belediyespor futbolcuları olarak kabul etmiyoruz.

Teknik direktör ve futbolcu ayrılıklarının profesyonel yaşamda oldukça normal olduğu aşikardır ki pek çok takımda da kötü gidişata dur demek adına teknik adam değişikliklerine gidildiği tüm spor basınından takip edilmektedir.

Bizler elbette suçluyuz kendimize başarısızlıkta pay çıkarıyoruz ancak takım idaresinde istisnasız tüm takımımızca kabul edilen ve saygıdeğer yönetim kurulumuza da iletilen takım içi disiplinin kaybolmuş olması, haksız kadro dışı bırakılan arkadaşlarımız ve kadro seçiminde yapılan bazı adaletsizlikler hocamızın adalet duygusuna olan güvenin kaybolması, iletişimsizlik neticesinde hoca – futbolcu bağının kopması içerde yaşadığımız tüm bu sıkıntıların takımımızın tamamınca yönetimimize dile getirilmesine müteakip de hocamızın zaten Uşak maçı öncesinden beri dile getirdiği ayrılık gerçekleşmiştir.

Burada tüm takım oyuncularımız tarafından kabul edilen ortak sorunların dile getirilmesine rağmen sadece birkaç arkadaşımızın ismi yazılarak hedef gösterilmesi adil ve vicdani değildir. Ortaya konan sorun tüm takımın üstünde hemfikir olarak dile getirdiği bir konudur.

Bu sezon başarılı olup belki şehrimizi sevindiremedik ama herkes bilsin ki bizler burada ekmeğimizi kazanmak ve şehri sevindirmek adına elimizden gelen her mücadeleyi verdik. Neredeyse tüm maçlarda üstün oynamamıza en az gol yiyen ve en az mağlup olan takımlardan biri olmamıza rağmen skor üretemediğimiz için hedef gerisinde kaldık.

Yine de kalan maçlarda elimizden gelen her şeyi yaparak alabileceğimiz maksimum puanı alabilmek için mücadele edeceğiz. Bilinmelidir ki futbolcular da , teknik adamlar da gelip geçicidir tek gerçek Kırşehir Belediyespor Kulübüdür. Bu vesile ile bize her platformda destekleyen tüm taraftarlarımızı sevgi ve saygı ile selamlıyoruz.