TFF 3. Lig 2. Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Kırşehir Belediyespor'da oyuncular alacakları primlerin ödenmemesi nedeniyle antrenmana çıkmıyor. Edinilen bilgiye göre oyuncular, mevcut kulüp başkanının istifası sonrası oluşan belirsizliği gerekçe göstererek antrenmana çıkmama kararı aldı. Eski kulüp Başkanı Veli Şahin’in kongre sürecini başlattığı Belediyespor takımında şampiyonluk mücadelesi veren oyuncular belirsizliğin kalkmasını bekliyor. Oyuncu ve teknik heyetin, mahalli idareler seçimleri sonrası başkan değişimi ile birlikte geçmişe dönük alacaklarını ve primlerini yöneticilerden talep ettiği bildirildi.

Kırşehir Belediyesi'nin ise kulübe kongre sürecini takip etmesi ve geçmişe dönüş borçların çıkarılması için bir görevli tayin ettiği bilgisine ulaşıldı. Takımda başlayan kongre süreci ile birlikte kaynak oluşturularak takıma gerekli desteğin sunulması hedefleniyor. Kırşehir Belediyespor, 3. Lig 2. Grup'ta kalan 4 maçına lider olarak çıkacak. Oyuncuların antrenmana çıkmamasına taraflarda sosyal medya hesaplarından tepki gösteriyor.