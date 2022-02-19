Kırşehir Belediyespor-Anagold 24Erzincanspor maç sonucu: 1-1

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 26'ncı hafta karşılaşmasında Kırşehir Belediyespor, sahasında Anagold 24Erzincanspor ile 1-1 berabere kaldı.
SAHA: Ahi-Kırşehir
HAKEMLER: Murat Türkoğlu, Anıl Karabacak, Giray Kara
KIRŞEHİR BELEDİYESPOR: Bekir Demircan - Oğuz Özden, Tuğay Adamcil, Nuh Aşkın, Zinhi Temelci, Hakan Erçelik (Dk. 58 Volkan Kılıç), Sırat Yeşilördek, Savaş Yorulmaz (Dk. 81 Serhat Yeşilördek), Ozan Karabacak (Dk. 81 Fatih Çıplak), Mert Ilıman, Oktay Balcı (Dk. 62 Osman Bodur)
ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR: Hayrullah Mert Akyüz, Birhan Vatansever (Dk. 46 Sefa Akgün), İbrahim Can Köse, Sefa Küpeli (Dk. 77 Yunus Emre Çakır), Rüştü Hanlı (Dk. 64 Mustafa Ethem Erboğa), Mümin Talip Pazarlı, Zafer Şensoy (Dk. 56 Uğurcan Bekçi), Rıdvan Türker, Canberk Dilaver, Ozan Papaker, Muhammed Demirci
GOLLER: Dk. 25 Tuğay Adamcil (Kırşehir Belediyespor), Dk. 65 Ozan Papaker (Anagold 24Erzincanspor)
KIRMIZI KART: Dk.58 Oğuz Özden (Kırşehir Belediyespor)
SARI KARTLAR: Bekir Demircan, Volkan Kılıç (Kırşehir Belediyespor), Canberk Dilaver, Mümin Talip Pazarlı, Rıdvan Türker (Anagold 24Erzincanspor)