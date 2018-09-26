Kırşehir Belediyespor - Altay maç sonucu: 2-3

Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Tur maçında Kırşehir Belediyespor, sahasında Altay’a 3-2'lik skorla mağlup olarak, kupaya veda etti.

26 Eylül 2018, Çarşamba 18:38
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Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Tur maçında Kırşehir Belediyespor, sahasında Altay’a 3-2'lik skorla mağlup olarak, kupaya veda etti. 

Stat: Ahi 

Hakemler: Erkan Engin xx Orkun Aktaş xx Uygar Bebek xx 

Kırşehir Belediyespor: Hamdi Tevfik Altıok x, Erdinç Karakaş xx, Bora Yelken xx, Fatih Şen xx, Serhat Velioğlu xx, Turgay An xx, Mahmut Sönmez x, Ogün Bayrak xx, Taha Batuhan Yayıkçı x, Sinan Uzun xx, Mert Narin xx 

Yedekler: Fatih Demirbilek, Emre İşçiler, Ugur Ayhan, Murat Şimşek, Çagatay Vatan, Cihat Ateş, Emre Bayrak 

Teknik Direktör: Selahaddin Dinçel 

Altay: Egemen Genç Alp xx, Serkan Sözmen xx, Ulaş Zengin xx, Murat Uluç xx, Tevfik Altındağ xx, Mohammed Habib Daf xx, İbrahim Akın xx, Gençer Cansev xx, İhsan Furkan Deniz xx, Mustafa Murat Uslu xx, Atakan Rıdvan Çankaya xx 

Yedekler: Aydın Bağ, Pedro, Metin Yüksel, Hüsamettin Yüksel, Çağrı Buğra Dişsiz, Ferhat Çulcuoğlu, Yasin Palaz 

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı 

Sarı kartlar: Serkan Sözmen (Altay) 

Kırmızı Kart: Ulaş Zengin (dk.71) (Altay) 

Goller: Mert Narin (dk.5), Bora Yelken (dk.10) (Kırşehir Belediyespor), Murat Uluç (dk.30), Mohammed Habib Daf (dk.44) Murat Şimşek (dk.66 kk) (Altay) 

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