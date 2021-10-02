Süper Lig'in 8. haftasında Sivasspor 'u konuk eden Beşiktaş 'ta Sergen Yalçın şoku yaşanıyor... Karşılaşmanın 43. dakikasında Can Bozdoğan'a yapılan müdahaleye devam kararı verilmesinin ardından çılgına dönen Sergen Yalçın, oyun dışında kaldı. Serdar Saatçı'nın kenara gönderdiği saha içerisinde topa agresif bir şekilde vuran tecrübeli teknik adam, maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.









Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yerine kulübede Murat Şahin olacak ve takımı yönetecek. Tecrübeli teknik adam, 2 maçtan fazla ceza alması halinde Süper Lig'in 10. hafta oynanacak Galatasaray derbisinde takımın başında olamayacak.



