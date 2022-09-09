Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan himayelerinde, Güreş Ağası Hasan Karabiber'in destekleriyle 17 Eylül Cumartesi günü saat 10:00’da başlayacak olan Bigalı Mehmet Çavuş Yağlı Pehlivan Güreşlerinin 400’ün üzerinde pehlivanı ağırlaması beklenirken, Kıspet Ustası İrfan Şahin Er Meydanı’nda baş, başaltı, büyük orta, küçük orta, deste büyük, deste küçük, tozkoparan ve minikler kategorilerinde müsabakalar yapılacak. Yağlı pehlivan güreşlerine başta 2022 Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Cengizhan Şimşek olmak üzere, Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Fatih Atlı, İsmail Balaban, Recep Kara, Şaban Yılmaz, Osman Aynur ve Mehmet Yeşil Yeşil gibi başpehlivanlar mücadele edecek. Ayrıca Yusuf Can Zeybek, Serhat Gökmen, Ertuğrul Dağdeviren, Mustafa Taş, Hüseyin Gümüşalan ve Tanju Gemici gibi son dönemin popüler pehlivanları ile beraber büyük bir katılım bekleniyor.

Herkesi yağlı pehlivan güreşleri heyecanını yaşamaya davet eden Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Biga’mızın kurtuluşunun 100. yıl heyecanını hemşehrilerimizle birlikte yaşamaya devam ediyoruz. Hepimizin bildiği gibi yağlı pehlivan güreşleri asırlardır süregelen geleneğimiz ve ata sporumuzdur. Biz de ata sporumuza sahip çıkarak artık Biga’da geleneksel hale getirdiğimiz güreşlerimizin bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceğiz. Bu yıl güreşlerimize kendisi de bir pehlivan olan, Seddülbahir kahramanı Bigalı Mehmet Çavuşumuzun ismini verdik. Allah nasip ederse bundan sonra da güreşlerimiz Bigalı Mehmet Çavuş Güreşleri ismiyle gerçekleşecek. Biga’mız tüm Türkiye’de güreş organizasyonu denildiğinde adını ilk 4’e yazdırıyor ve güreş denilince akla Biga geliyor. Çünkü zamanında Osmanlı Sancağı olan şehrimizde daha o yıllarda güreşler yapıldığını yazılı belgelerden biliyoruz. Şu anda coşkulu şekilde devam eden etkinliklerimizle birlikte geri sayım başladı. İnşallah 17 Eylül Cumartesi günü Unesco Yaşayan İnsan Hazinesi olan ustamızın adını verdiğimiz Kıspet Ustası İrfan Şahin Er Meydanı’nda muhteşem bir güreş izleyeceğiz. Ben Tüm Bigalı hemşehrilerimi ve güreş severleri organizasyonumuza davet ediyorum” dedi.

İHA