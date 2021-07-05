Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, belediye binasında düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin geçen yıl gerçekleştirilemediğini hatırlattı.

Aşı imkanlarının çoğalması, vaka sayısının azalması ve normalleşmeye geçilmesiyle 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 9-11 Temmuz tarihlerinde yapılmasına karar verildiğini kaydeden Gürkan, "Seyirci ve pehlivanlarda büyük bir özlem var. En çok merak edilen de Kırkpınar'a seyirci alınacak mı alınmayacak mı? Evet seyirci alınacak. 660'ıncı Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için er meydanına kapasitesinin 3'te 1'i oranında seyirci alınmasına izin verildi. Er meydanının 13 bin koltuk kapasitesi var, bu kapasitenin 3'te 1 oranı olan 4 bin 300 civarında seyirci alacağız." diye konuştu.

Gürkan, İçişleri Bakanlığı genelgesi ve Salgın Yönetimi Çalışma Rehberi uyarınca maske, mesafe prensiplerine uyularak er meydanına seyirci alınacağının altını çizdi.

Bu yıla özgü organizasyonda görev yapacak hem basın mensubu hem de fotoğrafçı sayısının da belli bir oranda tutulacağını aktaran Gürkan, "Hem basın mensuplarımız hem fotoğraf sanatçılarımız bizi hoş görsünler, mazur görsünler çünkü sağlık her şeyin önünde." ifadelerini kullandı.

AA