Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi heyecan dorukta. Altın kemeri kazanacak başpehlivan bugün belli olacak. 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri 1 Temmuz Cuma günü Edirne Sayaiçi Er Meydanı'nda başladı. 54 başpehlibanın mücadele ettiği güreşlerde müsabaka sonuçlarının ardından 2022 başpehlivanı belli olacak. Edirne’de gerçekleştirilen 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde yapılan gelecek senenin ağalık ihalesini 4 milyon 22 bin TL bedelle iş insanı Seyfettin Selim kazandı. Peki, Kırkpınar yağlı güreşler saat kaçta, hangi kanalda? Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne dair tüm detaylar haberimizde...

Edirne’de gerçekleştirilen 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde yapılan gelecek senenin ağalık ihalesini 4 milyon 22 bin TL bedelle iş insanı Seyfettin Selim kazandı.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri heyecan devam ediyor. Güreş müsabakaları devam ederken, gelecek yılın Kırkpınar ağası da belirlendi. Ağalık ihalesi 2 milyon 23 bin TL ile açıldı. Ağalık ihalesine Ağa Seyfettin Selim ile otel sahibi İlhan Tüdeş katıldı. Ağa adayları çeşitli teklifler sundu ve 4 milyon 22 bin TL ile en yüksek teklifi veren Selim, bir kez daha ağalık ihalesini kazandı.

662. Kırkpınar Ağalık ihalesini kazanan 3 altın kemer sahibi Selim, 14. kez güreş ağalığı yapacak.

Finalistler belli oldu

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde İsmail Balaban'ı mağlup eden Cengizhan Şimşek finale çıkarak Mustafa Taş'ın rakibi oldu.

Kırkpınar yağlı güreşler saat kaçta, hangi kanalda?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri 1 Temmuz'da Edirne Sarayiçi Er Meydan'ında küçük boy kategorisindeki pehlivanların güreşleriyle başladı. 3 Temmuz Pazar gününe kadar pehlivanlar farklı kategorilerde güreşlere devam edecek ve bunun sonucunda 2022 Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivan belli olacak.

Kırkpınar yağlı güreşleri başpehlivan ne zaman belli olacak?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri 1 Temmuz'da Edirne Sarayiçi Er Meydan'ında küçük boy kategorisindeki pehlivanların güreşleriyle başladı. 3 Temmuz Pazar gününe kadar pehlivanlar farklı kategorilerde güreşlere devam edecek ve bunun sonucunda 2022 Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivan belli olacak.