Kırkpınar başpehlivanı Şimşek, hamam ritüelini bozmadı

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Cengizhan Şimşek, Kırkpınar'ın en genç güreşçisi olan rakibi Mustafa Taş'ı yenerek şampiyon oldu. Şimşek, güreşin ardından altın kemeri ve kupayı alarak 'geleneksel hamam yürüyüşü' geleneğini yaptı. Sarayiçi'nden faytona binip ayrılan Şimşek, kent merkezinde faytondan inip yürüyerek yoluna devam etti.

Kent merkezinde vatandaşların sevgi gösterileri ile karşılanan Şimşek, zorlu ve yorucu geçen iki günün ardından soluğu hamamda aldı. Altın kemer yolunda ilk kez şampiyonluğa ulaşan Cengizhan Şimşek'i bu kez hamam tellağı hamam taşına yatırdı. Selimiye Camii yanında arkasında bulunan hamamda yorgunluğunu atan Şimşek, çok mutlu olduğunu belirtti. Şimşek,"Hayal gibi ama hayal değil. Hayalim gerçekleşti. Şükür rabbime. Beni destekleyen, seven bütün seyircilerime, akrabalarım ve sevenlerime, tüm Antalya'ya selamlarımı iletiyorum" dedi.

EDİRNE, (DHA)







