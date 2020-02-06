Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe'yi sahasında konuk eden Kırklarelispor, maça bilet alıp stada giremeyen taraftarlar hakkında bir açıklama yaptı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu ifadeler yer verildi:

Her zaman kulübümüzün arkasında olan çok kıymetli taraftarlarımız ve saygıdeğer Kırklareli halkı. Kırklarelispor 5 Şubat Çarşamba günü tarihi anlardan birisini, onu hiçbir zaman yalnız bırakmayan hemşehrileri ile birlikte yaşamıştır. Önceki haftalarda, Ziraat Türkiye Kupası eşleşmelerinde, yapılan çekiliş sonucu Fenerbahçe Kulübü ile karşı karşıya geleceği açıklanan Kırklarelispor'a daha önce hiç görülmemiş bir ilgi yoğunluğu ortaya çıkmıştır. Bunun için müteşekkiriz. Kulübümüzün hepimizi yürekten sevindiren başarıları, hem taraftar nezdinde, hem de yerel yönetim, bürokrasi, STK anlamında karşılığını fazlasıyla bulmuş, takımımıza maddi manevi destek sayısı muazzam oranda artmıştır.

Bunun için mutluyuz ve şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye'nin büyük takımlarından birisi olan Fenerbahçe Kulübü ile oynayacağımız karşılaşmanın duyulması sonrasında, bilet taleplerinde yoğun bir baskı ve istek ile karşı karşıya kaldık.

Bunun neticesinde ise girilecek risk ve alınacak cezalara rağmen, taraftarımızı mağdur etmemek için talep sayısı kadar bilet bastırdık. Bu biletler kısa zamanda tükendi. Ancak bilet sahiplerinin bir kısmı, kaldırabileceğinden fazla sayıda kalabalığa maruz kalan stadyumun yaşadığı kaotik ortamdan dolayı maça giremedi. Bunun için elbette üzgünüz. Ancak şunu kesin bir dille belirtmeliyiz ki, talebe karşılık gelecek sayıda bilet bastırmamış olsaydık, dün Fenerbahçe ile oynadığımız maçı görmek uğruna birçok taraftar farklı çözüm arayışlarına girecek, bu da organizasyon için yeni sıkıntılar çıkaracaktı.

Talep sayısı kadar bilet bastırmadığımız için de kulübümüz değişik eleştirilerin ortasında kalacaktı. Çarşamba günü toplanan kalabalıkla birlikte yaşanan sıkıntılar; lig maçlarında dolmayan tribünlerin ve stadyumun, Fenerbahçe Kulübü'nün popülaritesi sebebiyle hiç beklenmedik şekilde yaşadığı ani yüklenmeden kaynaklanmıştır.

Lig maçlarına düzenli olarak gelen, bilet alan, kombine sahiplenen taraftarlarımız haricinde de; sırf Fenerbahçe Kulübü uğruna da olsa 5 Şubat karşılaşması için bilet alan ve bizlere destek olan tüm sporseverlere sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bilet almasına rağmen, maça giremeyen vatandaşlarımızın mağduriyetini gidereceğimizden emin olabilirsiniz. 5 Şubat tarihinde maça giremeyen vatandaşlarımızın elindeki biletler, 11 Şubat tarihinde oynanacak olan Fenerbahçe - Kırklarelispor Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçı biletleri ile değiştirilecektir. Bununla ilgili olarak 8-11 Şubat tarihleri arasında kulübe müracaatta bulunarak, ellerindeki bileti ibraz etmek kaydıyla, Fenerbahçe maçı biletlerini alabileceklerdir. (Bilet değişim için İrtibat no: 02882124439) whatsapp no: 05432802882)

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşması dolayısıyla; desteklerini esirgemeyen Valimiz sayın Osman Bilgin'e, Belediye Başkanımız sayın Mehmet Siyam Kesimoğlu'na, Milletvekillerimiz sayın Selahattin Minsolmaz ve sayın Vecdi Gündoğdu'ya, asayiş ve güvenliği mükemmel derecede sağlayan emniyet güçlerimizin yöneticileri İl Emniyet Müdürümüz sayın Seçkin Çengeloğlu ve İl Jandarma Komutanımız Albay sayın Kadir Oğuz'a, organizasyonda emeği geçen herkese, maddi manevi desteklerini esirgemeyen protokolümüze, STK'lara, esnafımıza, hemşehrilerimize, bizleri yalnız bırakmayan Kırklareli ve Trakya halkına, şehir dışından gelen sporseverlere ve ayrıca halkımıza gösterdiği sevgi, saygı ve hoşgörü dolayısıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı sayın Ali Koç'a gönül dolusu teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Saygı ve sevgilerimizle.

KIRKLARELİSPOR KULÜBÜ YÖNETİM KURULU ADINA

BAŞKAN VOLKAN CAN