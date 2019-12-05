Kırklarelispor - Gaziantep FK maç sonucu: 2 - 1

Süper Lig ekiplerinde Gaziantep FK, deplasmanda oynadığı Ziraat Türkiyw Kupası 5.tur ilk maçında Kırklarelispor'a 2-1 mağlup oldu. Kenan Özer'in penaltıdan attığı golle turu evinde oynacağı rövanş maçına bırakan Gaziantep FK takımında ideal 11'den oyuncularda forma giydi

Kırklarelispor önceki turda Ankaragücü'nü elemişti

TFF 2.Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Kırklarelispor önceki turda bir başak Süper Lig ekibi Ankaragücü karşısında sahadan 1-0 galip ayrılmış ve tek maçlı eleminasyon sisteminde oynanan mücadele sonucu bir üst tura yükselmişti.

Maçtan dakikalar

5'inci dakikada Diarra'nın ceza sahası dışından sert şutu üstten auta çıktı.

21'inci dakikada Jafferson'un ortasında Kenan'ın kafa vuruşu arz farkla auta çıktı.

45+3'üncü dakikada Kırklarelisporlu İbrahim'in düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu kullanan Burak'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

51'nci dakikada çarpazdan kaleci ile karşı karşıya kalan Powlowski'nin sert vuruşu üstten auta gitti.

79'uncu dakikada sağdan yapılan orta defanstan sekti. Önünde kalan topa sert vuran Caner, ağlara gönderdi: 2-0

85'inci dakikada cezaalanına yapılan ortada Furkan'ın kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topa Jafferson'ın vuruşu üstten dışarı çıktı.

87'nci dakikada İbrahim'in ceza sahası içinde Kayode'ye yaptığı faulde hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Kenan, topu kalecinin sağından filelere bıraktı: 2-1.

Karşılaşma 2-1 Kırklarelispor'un üstünlüğü ile tamamlandı.





Kırklarelispor: Egemen Gençalp, Davut Babur, Müslüm Aydoğan, Caner Koca, İbrahim Sürgülü, Emre Keleşoğlu, Emre Balkı (Dk. 76 Enis Çeliksu), Deniz Ataç (Dk. 61 Malik Karaahmet), Bahadır Çiloğlu, Mert Sinan Pekesen, Burak Sürmeli (Dk. 67 Yüksel Şişman)

Gaziantep FK: Lontigkin, Djilobodji, Kubilay Aktaş, Tosca, Kenan Özer, Pawlowski (Dk. 59 Güray Vural), Chibsah (Dk. 46 Kayode), Olkowski, Oğuz Ceylan, Diarra (Dk. 19 Jefferson), Furkan Soyalp

Goller: Dk. 45 3 Burak Sürmeli, Dk. 80 Caner Koca (GMG Kırklarelispor), Dk. 86 Kenan Özer (Penaltıdan) (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 13 Diarra, Dk. 61 Kenan Özer, Dk. 90 2 Tosca (Gaziantep FK) Dk. 13 Emre Balkı, Dk. 50 Burak Sürmeli, Dk. 62 Müslüm Aydoğan, Dk. 90+1 İbrahim Sürgülü (GMG Kırklarelispor)