Kırklareli, Ziraat Türkiye Kupası’nda bu sezonun flaş takımı oldu. 2. Lig temsilcisi, Süper Lig’den Ankaragücü ve Gaziantep’i saf dışı bıraktıktan sonra Başakşehir’i geçti ve çeyrek finale adını yazdırdı. Yeşil-Beyazlılar için bu turda Fenerbahçe ile eşleşmek, ‘kura şanssızlığı’ olarak görülmedi. Tam tersine, hem takımda hem de şehirde sevinçle karşılandı. Çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe, Kırklareli’ye konuk olacak. Şehirde maçın coşkusu dünden başladı. Bugün ise tam anlamıyla tavan yapacak. Sadece Yeşil- Beyazlılar değil, esnafından halkına kadar herkes dev maça hazır. Karşılaşmanın oynanacağı 3 bin 750 kişilik Atatürk Stadı tıklım tıklım dolacak. Ayrıca stadın çevresindeki binaların da tribüne dönmesi bekleniyor!

Rövanş 11 Şubat’ta

Bugün oynanacak maçın ardından Kırklarelisporlu futbolcular, önümüzdeki hafta rövanşta bir başka hayallerini yaşayacak. Yeşil-Beyazlılar, Kadıköy’de Ülker Stadı’nın çimlerinde Fenerbahçe’ye bir kez daha rakip olacak. Rövanş mücadelesi 11 Şubat Salı günü oynanacak.