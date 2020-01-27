Kırklarelispor-Fenerbahçe maçının bilet fiyatı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak Kırklarelispor-Fenerbahçe maçının bilet fiyatı 100 TL olarak açıklandı.

Kırklarelispor Başkanı Volkan Can, attığı tweet'te "Bugün saat 14:30'da Kırklarelisporumuz Fenerbahçe Maçının biletleri satışa çıkacaktır fiyat 100 TL dir " açıklamasını yaptı.

Trakya temsilcisi Kırklarelispor kupada tarih yazarak sırasıyla Ankaragücü, Gaziantep FK ve Başakşehir'i elemişti. Fenerbahçe ise Tarsus İY, İstanbulspor ve Kayserispor'u geçerek çeyrek finale gelmeyi başladı.

Kırklarelispor-Fenerbahçe maçı, 4-5-6 Şubat tarihlerinden birinde oynanacak.