Süper Lig’de son oynanan Trabzonspor maçında 2-1’lik mağlubiyet alan Fenerbahçe gözünü Ziraat Türkiye Kupası’na çevirdi. Sarı-Lacivertliler kupanın sürpriz ekibi Kırklarelispor’a konuk olacak. Kanarya kritik maçta hata yapmadan Trabzonspor yenilgisinin yarasını sarmayı hedefliyor. 2. Lig ekibi Kırklareli ise peri masalına devam etmeyi amaçlıyor. Kupa macerasına Kelkit Belediye galibiyetiyle başlayan Yeşil-Beyazlılar daha sonra Süper Lig temsilcileri Ankaragücü, Gaziantep ve Başakşehir’i kupanın dışına itmişti. Kırklareli bir mucizeye daha imza atarak adından söz ettirmeyi planlıyor.

Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele saat 14.30'da başlayacak. Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı 90 dakika A Spor ekranlarından şifresiz olarak izleyici ile buluşacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Kırklareli, Fenerbahçe maçına hazır!

Kırklareli, Ziraat Türkiye Kupası’nda bu sezonun flaş takımı oldu. 2. Lig temsilcisi, Süper Lig’den Ankaragücü ve Gaziantep’i saf dışı bıraktıktan sonra Başakşehir’i geçti ve çeyrek finale adını yazdırdı. Yeşil-Beyazlılar için bu turda Fenerbahçe ile eşleşmek, ‘kura şanssızlığı’ olarak görülmedi. Tam tersine, hem takımda hem de şehirde sevinçle karşılandı. Şehirde maçın coşkusu dünden başladı. Bugün ise tam anlamıyla tavan yapacak. Sadece Yeşil- Beyazlılar değil, esnafından halkına kadar herkes dev maça hazır. Karşılaşmanın oynanacağı 3 bin 750 kişilik Atatürk Stadı tıklım tıklım dolacak. Ayrıca stadın çevresindeki binaların da tribüne dönmesi bekleniyor!

Kırklarelispor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler:

Kırklarelispor: İbrahim Demir, Davut, Müslüm, İbrahim Sürgülü, Bahadır, Caner, Emre, Mert, Yüksel, Enis, Malik

Fenerbahçe: Harun, Isla, Rami, Falette, Deniz, Tolgay, Mehmet Ekici, Ferdi, Zajc, Allahyar, Mevlüt

Yedeklere gün doğdu

Ersun Yanal, daha önceki Türkiye Kupası maçlarında olduğu gibi Kırklareli karşısında da yedek ağırlıklı bir kadro kullanmayı planlıyor. Yanal, as oyuncuları zorlu lig maratonunda dinlendirmeyi düşünüyor. Yarınki mücadelede Harun, Rami, Falette, Mehmet Ekici, Zajc, Deniz Türüç, Ferdi ve Mevlüt’ün yanı sıra İstanbulspor’dan geri çağırılan Allahyar’ın şans bulması bekleniyor.

Ersun Yanal: Hafife almayın

Tecrübeli çalıştırıcı, Kırklarelispor maçı öncesi takımına uyarılarda bulundu. Ersun Yanal rakibin kesinlikle hafife alınmaması gerektiğini söyledi. Yanal, “Karşımızda 2. Lig ekibi olabilir ancak kupada büyük işler başardılar. Bize karşı da ayrı bir motivasyonla oynayacaklar. Rakibi hafif alırsak, maça odaklanmazsak istemediğimiz bir sonuçla karşılaşırız. Kupada da şampiyon olmak istediğimizi göstermeliyiz” diye konuştu.

Rövanş 11 Şubat’ta

Bugün oynanacak maçın ardından Kırklarelisporlu futbolcular, önümüzdeki hafta rövanşta bir başka hayallerini yaşayacak. Yeşil-Beyazlılar, Kadıköy’de Ülker Stadı’nın çimlerinde Fenerbahçe’ye bir kez daha rakip olacak. Rövanş mücadelesi 11 Şubat Salı günü oynanacak.

Otellerde yer bulmak zor

Sarı-Lacivertliler’in Kırklareli ile deplasmanda oynayacağı maça çevre illerden de büyük ilgi var. Sadece İstanbul’dan değil, Tekirdağ, Edirne gibi şehirlerdeki futbolsevreler de Sarı-Lacivertliler’i izlemek için şehre gitti. Kırklareli’ndeki otellerde, görülmemiş bir doluluk oranı yaşanıyor. Şehirdeki restoranlar ve kafelerde de yoğunluk arttı. Fenerbahçe’nin şehre gelmesi, ekonomik anlamda önemli bir hareketlenme yaşanmasını da sağladı.

Başkan Volkan Can: Hayalimiz final

Kırklarelispor Başkanı Volkan Can, Ziraat Türkiye Kupası’na final oynamanın hayalini kurduklarını söyledi. Başkan Can, “Önemli olan kazanıp kaybetmek değil, dostluktur. Ancak tabii ki bizim de hayallerimiz var. Ona ulaşmamıza 4 maç kaldı. Yine de Fenerbahçe karşısında skor ne olursa olsun kazanan biziz. Çünkü hem şehrimizin reklamını en iyi şekilde yapacağımızdan hem de futbol şöleni yaşatacağımızdan eminiz. Umarım maç kazasız belasız şekilde sonuçlanır” dedi.

‘Aslanlar gibi mücadele edeceğiz

Kırklarelispor, zorlu Fenerbahçe maçı öncesi son antrenmanını dün tesislerinde gerçekleştirdi. Yeşil-Beyazlılar, taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdikten sonra çift kale maçla idmanı noktaladı. Teknik direktör Bilgin Erdem yaptığı açıklamada, “Gücümüzü ve haddimizi biliyoruz. Yeneriz, yeniliriz önemli değil. Çıkıp aslanlar gibi mücadele edeceğiz. Diğer Süper Lig takımlarına karşı nasıl oynadıysak, aynı heyecan ve hırsla sahada olacağız” ifadelerini kullandı.’

Mert Sinan: Bu benim hayalim

Kırklarelispor’un forvet oyuncusu Mert Sinan Pekesen, büyük heyecan yaşadıklarını söyledi. Pekesen, “Ben bir Fenerbahçe taraftarıyım. Fenerbahçe’ye karşı oynamayı hep istiyordum, ancak benim için bir hayaldi. Şimdi hayalim gerçek olacak. Geçen yıl Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını Kadıköy’de izlediğimde, ‘Bir gün ben de burada oynamak istiyorum’ demiştim. Bu hayalim de gerçekleşecek. Her iki maçı da dört gözle bekliyoruz” dedi.

İbrahim Demir: Vitrin maçı

Yeşil-Beyazlılar’ın file bekçisi İbrahim Demir, kendilerini tüm Türkiye’ye göstermek için Fenerbahçe eşleşmesinin büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi. Genç file bekçisi, “Ligde ne yaparsak yapalım pek gözükmüyor. Bu tarz maçlarda daha fazla ön plana çıkabiliyoruz. Motivasyonumuz daha yüksek oluyor. Bunlar bizim için vitrin maçları. Ben Trabzonsporluyum. Rakip Fenerbahçe, heyecanlanmamak elde değil” diye konuştu.