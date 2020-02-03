Süper Lig’de son oynanan Trabzonspor maçında 2-1’lik mağlubiyet alan Fenerbahçe gözünü Ziraat Türkiye Kupası’na çevirdi. Sarı-Lacivertliler kupanın sürpriz ekibi Kırklarelispor’a konuk olacak. Kanarya kritik maçta hata yapmadan Trabzonspor yenilgisinin yarasını sarmayı hedefliyor.

2. Lig ekibi Kırklareli ise peri masalına devam etmeyi amaçlıyor. Kupa macerasına Kelkit Belediye galibiyetiyle başlayan Yeşil-Beyazlılar daha sonra Süper Lig temsilcileri Ankaragücü, Gaziantep ve Başakşehir’i kupanın dışına itmişti. Kırklareli bir mucizeye daha imza atarak adından söz ettirmeyi planlıyor.

Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

5 Şubat Çarşamba günü Kırklareli Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele saat 14.30'da başlayacak. Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı 90 dakika A Spor ekranlarından şifresiz olarak izleyici ile buluşacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Kırklarelispor - Fenerbahçe muhtemel 11'ler:

Kırklarelispor: İbrahim Demir, Davut, Müslüm, İbrahim Sürgülü, Bahadır, Caner, Emre, Mert, Yüksel, Enis, Malik

Fenerbahçe: Harun, Isla, Rami, Falette, Deniz, Tolgay, Mehmet Ekici, Ferdi, Zajc, Allahyar, Mevlüt

Yedeklere gün doğdu

Ersun Yanal, daha önceki Türkiye Kupası maçlarında olduğu gibi Kırklareli karşısında da yedek ağırlıklı bir kadro kullanmayı planlıyor. Yanal, as oyuncuları zorlu lig maratonunda dinlendirmeyi düşünüyor. Yarınki mücadelede Harun, Rami, Falette, Mehmet Ekici, Zajc, Deniz Türüç, Ferdi ve Mevlüt’ün yanı sıra İstanbulspor’dan geri çağırılan Allahyar’ın şans bulması bekleniyor.

Mert Sinan: Bu benim hayalim

Kırklarelispor’un forvet oyuncusu Mert Sinan Pekesen, büyük heyecan yaşadıklarını söyledi. Pekesen, “Ben bir Fenerbahçe taraftarıyım. Fenerbahçe’ye karşı oynamayı hep istiyordum, ancak benim için bir hayaldi. Şimdi hayalim gerçek olacak. Geçen yıl Fenerbahçe-Kasımpaşa maçını Kadıköy’de izlediğimde, ‘Bir gün ben de burada oynamak istiyorum’ demiştim. Bu hayalim de gerçekleşecek. Her iki maçı da dört gözle bekliyoruz” dedi.

İbrahim Demir: Vitrin maçı

Yeşil-Beyazlılar’ın file bekçisi İbrahim Demir, kendilerini tüm Türkiye’ye göstermek için Fenerbahçe eşleşmesinin büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi. Genç file bekçisi, “Ligde ne yaparsak yapalım pek gözükmüyor. Bu tarz maçlarda daha fazla ön plana çıkabiliyoruz. Motivasyonumuz daha yüksek oluyor. Bunlar bizim için vitrin maçları. Ben Trabzonsporluyum. Rakip Fenerbahçe, heyecanlanmamak elde değil” diye konuştu.