Kırklarelispor-Etimesgut Belediyespor maç sonucu: 3-1

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 14. hafta maçında Kırklarelispor, Etimesgut Belediyespor'u konuk etti. Ev sahibi ekip Mert Çölgeçen, Enes İslam İlkin ve Enser Arslan'ın golleriyle rakibini 3-1 mağlup etti.

Stat: Atatürk

Hakemler: Enes Kanpara xx, Mert Baykal xx, Sabri Öğe xx

Kırklarelispor: Mehmet Cinpir xx, Mert Çölgeçen xxx, Canberk Ömer Özdemir xx, Murat Yılmaz xx (Mahmut Caner Alioğlu dk. 82 ?), Hüseyin Eray Karataş xxx (Ömer Can Sokullu dk. 82 ?), Furkan Fehmi Güneş xx (Enes İslam İlkin dk. 45 xx) , Uğur Aygören xx, Sabrican Vural xx (Ensar Arslan dk. 59 xx), Sinan Akgöl xx, Burak Albayrak xx, Hasan Emre Yeşilyurt xx (Şevki Çınar dk. 90 ?)

Yedekler: Hüseyin Yılmaz, Necmican Cebeci, Cengiz Demir, Ömer Can Sokullu, Enes Karakuş

Teknik direktör: Bilgin Erdem

Etimesgut Belediyespor: Osman Mert Göktepe xx, İsmail Güner xx, Atamer Bilgin xx (Efşan Geçgin dk. 64 xx), Berk Akgönül xx, Burak Çolak xx (Furkan Polat dk. 64 xx) , Reşo Akın xx, Mehmet Sıddık İstem xx, Sezer Özmen xx, Furkan Şeker x, Eren Kınalı xx (Gökhan Lale dk. 76 x), Aykut Civelek xx, Muhammet Beşir xx (Gülhan Üreyen dj. 64 x)

Yedekler: Murat Can Yıldız, Abdulcebrail Akbulut, Eren Kınalı, Yağız Suat Bolat, Talha Özler, Berke Gürbüz

Teknik Direktör: Enver Bozbay

Sarı Kartlar: Reşo Akın, Burak Çolak , Atamer Bilgin (Etimesgut Belediyespor), Burak Albayrak (Kırklarelispor)

Goller: Muhammet Beşir (dk. 38) (Etimesgut Belediyespor), Mert Çölgeçen (dk. 63), Enes İslam İlkin (dk. 72), Ensar Arslan (dk. 90+1 pen.) (Kırklarelispor)