Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalarak adını çeyrek finale yazdıran TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor’un kaleci antrenörü Ali Özçelik, çeyrek finale yükselmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Özçelik, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok iyi hazırlandıkları maçta tur atlamayı başardıklarını ifade etti.

Karşılaşmaya deplasmanda attıkları bir golün avantajıyla başladıklarını anlatan Özçelik, "Neticede Başakşehir’in ilk yarılarda sonuca gittiğini biliyorduk. İlk yarı 0-0 bitince ikinci yarı umutlandık. Futbol adına güzel işler yaptığımıza inanıyorum. Taraflı, tarafsız tüm kamuoyunun beğenisini ve takdirini aldığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Özçelik, şöyle devam etti:

"Öncelikle çok iyi bir savunma yaptık. Futbolculara ve yöneticilere teşekkür ediyorum. Burada yardımlaşma, dayanışma ve mücadele vardı. Bununla birlikte direnç de artıyor, inanç da artıyor. 0-0’ın en büyük nedeni bu. Üç Süper Lig takımını eleyince bu tür maçları oynamaya alıştık. Artık Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, hangisi gelirse gelsin aynı mücadeleyi göstereceğimize inanıyoruz. Artık kurayı bekleyeceğiz. Biz inanıyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Disiplinimiz var. Ligi de çok iyi bilen hocamız var. Oynadığı oyun sistemi oturdu. Gol yemedikçe gol atma şansımız da yükseliyor. Bundan sonrası için de umutluyuz."