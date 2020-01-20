TFF 2. Lig ekibi GMG Kırklarelispor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Turun ilk maçı İstanbul’da 1-1 sona ermişti. Ev sahibi takım bu avantajı kullanmaya çalışacak. Başakşehir ise deplasmanda tur peşinde.

Kırklarelispor - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kırklareli Atatürk Stadı’nda saat 14.00’te başlayacak mücadeleyi hakem Koray Gençerler yönetecek. Mücadele Aspor'dan canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Kırklarelispor, kupada daha önce Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü ile Gaziantep FK’yi elemişti.

Hazırlıklarını tamamladı

Kırklarelispor, karşılaşmanın hazırlıklarını Atatürk Stadı’nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Yardımcı antrenör Alptekin Baştürk yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda yeşil-beyazlılar, çift kale maç yaptı. Antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.