Kırklarelispor - Başakşehir maç sonucu: 0 - 0

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 tur ikinci mücadelesinde GMG Kırklarelispor, 1-1 sonuçlanan ilk maçın rövanşında Başakşehir ile sahasında 0-0 berabere kaldı ve adını çeyrek finale yazdırdı. Kupada 4. Tur'da Kelkit Belediyespor'u eleyen Kırklarelispor, ardından sırasıyla Süper Lig'de mücadele eden Ankaragücü, Gaziantep ve Başakşehir'i de kupanın dışına itmeyi başardı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Visca’nın ceza sahasından çektiği şutu kaleci İbrahim kornere gönderdi.

11. dakikada Başakşehir’in sağ çaprazdan kazandığı frikikte topun başına gelen Aleksic’in sert şutunu kaleci İbrahim yumruklayarak uzaklaştırdı.

22. dakikada Berkay Özcan’ın ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören bir noktadan çektiği şut yandan auta çıktı.

23. dakikada gelişen Başakşehir atağında savunmanın kafa ile uzaklaştırmak istediği topun sahibi olan Aleksic’in şık röveşata girişimini kaleci İbrahim güçlükle kornere yolladı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Robinho’nun sert şutunda meşin yuvarlak kaleci İbrahim’de kaldı.

52. dakikada ceza sahası içerisinde Aziz Behich’in arka direğe gönderdiği topa Visca vuruşunu yaptı. Visca’nın şutunda meşin yuvarlağı İbrahim Demir oyun alanına çeldi. Dönen topu Kırklarelispor savunması uzaklaştırdı.

63. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mert Sinan’ın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Volkan’da kaldı.

65. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda Robinho’nun plase vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci İbrahim oyun alanına çeldi. Demba Ba’nın dönen topa dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Koray Gençerler, VAR’a danışarak pozisyonunda ofsayt olduğu gerekçesiyle golü iptal etti.

68. dakikada sağ taraftan Uğur’un yaptığı ortada kale önünde Demba kafa vuruşunu yaptı. Ba’nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

87. dakikada Kırklarelispor savunmasından seken topa ceza sahası içi penaltı noktası yakınlarında Kerim Frei’ın yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Stat: Atatürk

Hakemler: Koray Gençerler xx, Volkan Ahmet Narinç xx Mehmet Kısal xx

GMG Kırklarelispor: İbrahim Demir xx, İbrahim Sürgülü xx, Müslüm xx, Davut Babur xx, Emre Keleşoğlu xx, Bahadır xx, Yüksel Şişman xx (Yusuf Çelik dk. 74 x), Caner Koca xx, Enis xx (Serkan Sözmen dk. 85 ?), Malik Karaahmet xx (Deniz Ataç dk. 88 ?), Mert Sinan x

Yedekler: Meriç, Ümit Can, Emre Balkı, Görkem Bitin

Teknik Direktör: Bilgin Erdem

M.Başakşehir: Volkan Babacan xx, Uğur Uçar xx, Skrtel xx, Clichy xx, Visca xx, Aleksic xx, Azubuike xx (Kerim Frei dk. 79 x), Berkay Özcan ? (Robinho dk. 26 xx), Aziz Behich x, Demba Ba xx, Gulbrandsen xx (Crivelli dk. 63 x)

Yedekler: Ahmet Said, Miguel Viera, Emre Kaplan, Mahmut Tekdemir, Muhammed Sarıkaya, Muhammet Arslantaş

Teknik Direktör: Okan Buruk

Sarı Kartlar: Emre Keleşoğlu, Yüksel Şişman, Deniz Ataç (GMG Kırklarelispor), Sktel, Aleksic, Robinho, Visca (M. Başakşehir)