Fenerbahçe 4 maçlık galibiyet serisi hafta sonu Trabzonspor deplasmanında sonlandı. Baskı ve topa sahip olma konusunda önde olsa da skor üretmekte sorun yaşayan sarı lacivertli ekip 2-1’lik mağlubiyetle İstanbul’a döndü. Kırklarelispor’un TFF 2. Lig’deki performansı inişli çıkışlı devam ediyor. Fakat çeyrek finale gelirken mağlup ettiği takımlar arasında Süper Lig’in güçlü ekibi Başakşehir de var. Hacettepe karşısında 3-1’lik galibiyet alan Kırklareli, zorlu Fenerbahçe mücadelesi öncesi moral topladı. Fenerbahçe’de takımın önemli isimlerinden Gustavo, Trabzonspor karşılaşmasında ikinci sarıdan kırmızı kart görünce bu karşılaşmada cezalı duruma düştü ve forma giyemeyecek. Misli.com’da Canlı iddaa ve tek maç olarak bahis oynanabilen Türkiye Kupası mücadelesinin heyecanına ortak olabilirsiniz.

Bu istatistiklere dikkat!

• İki takım daha önce 2 kez karşı karşıya geldi ve ikisini de Fenerbahçe kazandı.

• Fenerbahçe son 10 resmi mücadelesinin 7’sini kazandı (2M 1B).

• Kırklarelispor’un son 5 maçının 4’ü 2,5 Alt bitti.

Öne çıkan bahisler

Maç öncesi yapılan tercihlerde %24’lük oranla Fenerbahçe galibiyetinin çok önde tutulduğunu görmekteyiz. Gol bahislerine baktığımızda, Misli.com üyeleri’nin bir diğer tercihi ise %12 oranında 2,5 Gol Üstü.

Yaşar Gülay’ın yorumu

2. Lig takımı Kırklareli çeyrek finale gelene kadar sırasıyla; Ankaragücü, Gaziantep FK ve Başakşehir gibi Süper Lig takımlarını eledi. Tek maç üzerinden oynanan Ankaragücü ile Gaziantep FK maçlarının ilk yarılarını önde kapattılar, diğer 3 maçta devre skorları berabere bitti. Oynadıkları son 4 karşılaşmanın 3'ünde ikinci yarılarda daha fazla gol atıldı. Fenerbahçe ile oynayacak olmaları nedeniyle motivasyonları üst düzeyde. Sarı-Lacivertliler kupada 5 maç oynadı, hepsinde yedeklerine şans verdi. 5 karşılaşmanın ikisinde devreler 0-0 bitti, 3 mücadelede ise Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü vardı. İstanbulspor ve Kayserispor deplasmanlarında ilk yarılar 0-0 tamamlanmıştı. Gündüz oynanacak karşılaşma konuk ekibin oyuncularında uyum sıkıntısı olabilir. Devre beraberliği denenir.



