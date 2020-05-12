Geçmiş zamanlardan günümüze kadar ulaşmış olan kırkkilit otu, en şifalı bitkiler arasında yer almaktadır. Özellikle pek çok hastalığa ve aynı zamanda cilt sorunları ile beraber bağışıklık sistemi konusunda da sağlık açısından büyük öneme sahiptir. Farklı kullanım şekilleri ile beraber, güvenli biçimde değerlendirilecek en özel bitkiler arasında yer almaktadır. 7'den 70'e her kesimin kullanabileceği bu özel bitki, tıbbi acıdan antik dönemden günümüze gelmiş faydaları ile hala değerlendiriliyor.

Şifalı bitkiler konusunda uzman doktorların da her defasında dile getirdiği kırkkilit otu, pek çok hastalığa derman olacak önemli bir bitkidir. Genellikle sulak alanlarda yetişen bu özel bitki, sivri uçları ile yaprakları üzerinden biberiyeye benzetilir. Ayrıca kırkkilit otunun dünya üzerinde 7 farklı çeşidi olduğu da söyleniyor. Sağlık açısından ise pek çok farklı konu üzerinden önemli faydalar sunduğunu dile getirmek mümkün.

- Güçlü mineral yapısı ile kemikleri korur ve güçlendirir.

- Barındırdığı fagosit sayısı ile beraber bağışıklık sistemini daha güçlü bir hale getirir.

- Eklem ağrılarını yok eder.

- Böbrek ve mesane taşı tedavisinde önemlidir.

- Kilo verme imkanı tanır.

- Boğaz ağrılarına iyi gelir.

- Saç dökülmesine karşı etkilidir.

- Tırnakları güçlendirir.

- Glut tedavisinde etkilidir.

- Ağır adet dönemlerinde iyi gelir.

- İdrar yolu enfeksiyonlarını tedavi eder.

- İdrar kaçırma konusunda önlem alır.

- Eklem çatlamaları tedavisi.

- Kemik romatizmaları için tedavi.

- Genital bölge iltihaplarına karşı çözüm üretir.

- Cildi korur.

Bu gibi daha pek çok farklı faydası ile beraber insan sağlığı konusunda oldukça önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Özellikle kırkkilit otu zayıflatır mı en merak edilen konular arasında yer almaktadır. Ödem attırıcı ve idrar söktürücü bir özelliği bulunduğu için zayıflama konusunda oldukça önemlidir. Üstelik bunu dengeli şekilde yapar ve istenmeyen yağlardan kısa süre içerisinde kurtulma fırsatı sunar.

Pek çok farklı hastalık ile beraber cilt sağlığı ve kilo verme noktasında Kırkkilit otu oldukça önemlidir. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirir ve bakteriyel enfeksiyon gibi birçok hastalık karşısında güçlü bir koruma sağlar. Bu sebepten dolayı antik dönemden günümüze ulaşmış kırkkilitotu, geleneksel tıp dünyası için oldukça önemli bir bitki türüdür. Bu konuda pek çok farklı tüketim yolu üzerinden kullanım ile beraber kırkkilit otunu değerlendirmek mümkün.

En önemlisi Kırkkilit otu yaprakları değerlendirmek suretiyle çay yapılmasıdır. Sadece iki tutam Kırkkilit otu ile beraber su yeterlidir. Bir bardak klorsuz su kaynatıldıktan sonra 5 dakika dinlenmeye bırakılır. Bunun nedeni Kırkkilit otu içerisindeki faydaların zarar görmemesidir. Zira kaynamış olan çok sıcak su bu şifalı bitkinin içerisindeki yararlı mineralleri öldürebilir. Bu sebepten dolayı 5 dakika dinlenme ile beraber, kırkkilit otu atılmak suretiyle biraz bekledikten sonra güvenle tüketilebilir.

Ilık hale geldikten sonra aç karnına öğünlerde 2 bardak kırkkilit otu içilebilir. Ancak özellikle soğuk olmamasına dikkat etmelisiniz. Ne çok sıcak ne de soğuk olmadan ılık hale geldiği zaman her gün güvenli şekilde tüketmeniz mümkün. Aynı zamanda lezzeti ile beraber boğaz rahatlatıcı etkisi sayesinde naif şekilde bu bitkiyi çay olarak tüketebilirsiniz. Sadece kendiniz için değil sevdikleriniz adına da bu özel bitki çayını hazırlayabilir ve keyifli şekilde sunabilirsiniz

Aynı zamanda bel fıtığı ile beraber cilt içinde Kırkkilit otu büyük bir öneme sahiptir. Çay olarak kullanım yönteminin yanı sıra ayrıca sürerek de bu bitkiyi kullanabilirsiniz. Bunun için de aynı şekilde 2 tutam Kırkkilit otu bitkisi ile beraber bir bardak su yeterlidir. Kaynamış su içerisinde kırkkilit otunu 5 dakika dinlendirin. Daha sonra bu otu bir yoğurt içine dökün. Kişinin boyun bölgesinden kuyruk sokumuna kadar dikkatli bir şekilde sürün. Bunu aynı zamanda cildin farklı bölümleri için de gerçekleştirmek mümkün. Bu olanakları doğrultusunda günümüzün şifa açısından en önemli ve faydalı bitkileri arasında gelmektedir.



