Kırık sonrası rehabilitasyon

Kırık tedavisinde uygulanan yöntemlerden rehabilitasyon uygulamalarıdır. Rehabilitasyon uygulamaları kırılmadan sonra normal hareket açıklığı, güç ve fonksiyonel hareketliliği yeniden kazanılmasına yardımcı olabilir.

Peki, kırık sonrası fizik tedavi ve rehabilitasyon nasıl uygulanır?

Kırık kemik, kemiğin uygun şekilde iyileşmesini ve hizalanmasını sağlamak için hızlı tıbbi müdahale gerektirir. Kırılma vakasında doktor kemiği yerine oturtarak kaynaşmasını sağlar. Kemiğin yerleştirilmesi manuel olarak yapılır. Daha ciddi kırıklarda, tüm kemik parçalarının doğru yerde olduğundan ve iyileşmenin gerçekleşebileceğinden emin olmak için açık redüksiyon iç fiksasyon (ORIF) adı verilen cerrahi bir prosedür gerekli olabilir.

Genellikle kırıldıktan sonra, uygun iyileşmeyi sağlamak için kemiğin stabilize edilmesi veya hareketsizleştirilmesi gerekir. Bu genellikle bir alçı kullanılarak gerçekleştirilir. Basit kırıklar için, doktorunuz çıkarılabilir bir alçı uygulamayı seçebilir, böylece yaralanma bölgesi çevresinde hafif hareketler meydana gelebilir. Karmaşık kırıklardan veya bir ORIF prosedüründen sonra, çıkarılmaması gereken bir alçı takmanız gerekebilir. Omzunuzu veya kolunuzu kırarsanız, kolu hareketsiz tutmak için bir askı takmanız da gerekebilir.

Kırık sonrası fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları

Kırılmadan sonra, mümkün olan en kısa sürede işlevi geri kazandırmaya yardımcı olmak için fizik tedavi istenebilir. Fizik tedavi uygulamaları hastanede, klinikte ve evde uygulanacak şekilde planlanabilir.

Kırık sonrası hareket edebilecek kadar iyileştiğinizde, doktorunuz kırılmanızdan sonra normal fonksiyonunuzu geri kazanmanıza yardımcı olması için sizi bir fizik tedavi kliniğine sevk edebilir. Genellikle bu, alçı çıkarıldıktan sonra uygulanabilir ve kırığın etrafındaki alanı mobilize etmeye yardımcı olabilir. Fizyoterapistinizle ilk ziyaretinizde genellikle bir değerlendirme yapar. Terapistiniz muhtemelen kırık bölgesi etrafındaki vücut parçalarının ölçümlerini yapar. Bu, aşağıdaki ölçümleri hareket açıklığı, gücü, ağrı, esneklik, şişlik, yürüme, genel işlev ve hareketliliği içerir.

İlk değerlendirmeden sonra, fizyoterapistiniz tamamen iyileşmenize yardımcı olacak bir tedavi stratejisi geliştirmek için sizinle birlikte çalışabilir. Kırık sonrası fizik tedavi, genellikle bir alçı veya askı ile hareketsiz kalmanın olumsuz etkilerinin üstesinden gelmeye odaklanır.

Kırık sonrası fizik tedavi, fonksiyonel hareketliliğinizi geliştirmenize de yardımcı olabilir. Bacağınızı kırdıysanız, fizyoterapistiniz yürümeyi geliştirmenize yardımcı olabilir ve bir yürüteç, koltuk değneği, dörtlü baston veya standart bastonla yürümeniz gerekip gerekmediğine karar vermenize yardımcı olabilir. Bir kolunuzu veya omuzu kırdıysanız, uzanmaya ve kavramaya odaklanan fonksiyonel aktiviteler dahil tedaviye edilebilir.

Ağrı ve şişmeye yardımcı olmak için fiziksel ajanlar veya yöntemler kullanılabilir. Kas gücünü iyileştirmeye yardımcı olmak için elektriksel stimülasyon da kullanılabilir. Elektriksel stimülasyon veya ultrason gibi pasif tedaviler kullanılabileceği gibi, aktif hareketler egzersizler de yapmanız gerekebilir.

Hareket aralığını ve gücü iyileştirmek için egzersizler de başlatılabilir. Kırık bölgeye ve kırığın etrafındaki eklemlere özellikle odaklanılabilir. Dirseğinizin yakınında bir kemiği kırdıysanız, dirseğiniz, bileğiniz ve omzunuz için egzersizler dahil edilebilir. Egzersiz, kemiğinizin normal günlük işlevler sırasında karşılaşabileceğiniz yükleri ve stresleri tolere edebilmesini sağlamaya yardımcı olabilir.

Rehabilitasyon uygulamaları ne kadar sürebilir?

Herkesin kırığı farklıdır ve herkes farklı oranlarda iyileşme sağlar. Genel olarak, bir kırık yaklaşık sekiz hafta içinde iyileşmelidir. Rehabilitasyon süresi kırığın türüne, yaşına ve diğer faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Kırık ağrılı olabilir, önemli fonksiyonel kayıp ve sakatlığa yol açabilir. Yaralanmanın ciddiyetine bağlı olarak, geçici veya kalıcı kayıp olabilir. Fizik tedavi, mümkün olan en kısa sürede optimum fonksiyonel hareketliliğe dönmenize yardımcı olabilir.