Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla gerçekleştirilen yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gerçekleştirilen tahliye kapsamında Türkiye, Kırgızistan'a Türk Hava Yollarına (THY) ait uçak gönderdi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinin duyurusu üzerine imzalı taahhütnameleri ile başvuran kişilerin listesi, vatandaşların durumuna göre şekillendi.

Kırgızistan'ın güneyindeki Celalabad ve Oş şehrindeki vatandaşlar, Büyükelçiliğin girişimiyle otobüslerle başkent Bişkek'e getirildi.

Vatandaşlar, başkentte bir Türk'ün işlettiği otele yerleştirildi.

Sabah erken saatlerde Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Cengiz Aytmatov Kampüsü girişinden otobüslerle alınan yaklaşık 300 kişi, Manas Uluslararası Havaalanı'na getirildi.

Vatandaşlar, THY'ye ait uçak ile TSİ 10.00'da Türkiye'ye hareket etti.

''Ben, büyük ihtimalle 5 veya 6 ay buradayız diye düşündüm"

Yolculardan Bedirhan Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırgızistan'a 10 yıl önce öğrenci olarak geldiğini, lisans eğitimi aldığı Turan Yazgan'ın önderliğindeki Celalabad'daki İktisat ve Girişimcilik Üniversitesinde Öğretim Görevlisi olduğunu söyledi.

Can, ilk Kovid-19 vakasının Kırgızistan'ın Celalabad bölgesinde görüldüğünü, uçuşların durdurulduğunu ve sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini belirterek, "Ben, büyük ihtimalle 5 veya 6 ay buradayız diye düşündüm." dedi.

Türkiye'ye döndüğü için çok mutlu olduğunu dile getiren Can, "Birincisi, Türkiye'deki sağlık şartlarını çok iyi biliyoruz. Bu bize büyük güven veriyor. Vaka sayısı çok olsa da ben Türkiye'ye gitmek istiyorum. Ülkemde kendimi huzurlu ve mutlu hissediyorum. İkincisi, kendi ülkemin hekimlerine ve devletime emanet olduğum sürece benim canıma bir şey gelmeyeceğinden eminim." diye konuştu.



