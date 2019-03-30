Kırçiçeği Bodrum: 69 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 90

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 24. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Kırçiçeği Bodrum’u 90-69 yendi.

30 Mart 2019, Cumartesi 16:14
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Kırçiçeği Bodrum: 69 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 90

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 24. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Kırçiçeği Bodrum’u 90-69 yendi.

Kırçiçeği Bodrum: 69 - Hatay Büyükşehir Belediyespor: 90

Salon: Bodrum Belediyesi Binnaz Karakaya

Hakemler: Mustafa Akıllıoğlu, Murat Amaç, Muzaffer Vardarlı

Kırçiçeği Bodrum: Ece Deniz Onat, Büşra Turan 13, Beril Albayrak 7, Deniz Ataer 4, Zivadinovic 16, Aycan Birgül Aktaş 2, Kübra Turan 3, Banks 24

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Ayşegül Günay 10, Yeliz Doğan 2, İlsu Darıcıoğlu 3, Snytsina 16, Cansu Köksal 10, Williams 16, Hülya Çoklar, Harris 14, Gizem Havare, Gizem Başaran 9, Gajic 10

1. Periyot: 23-23

Devre: 34-48

3. Periyot: 48-66

AA

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