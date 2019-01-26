Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 16. haftasında İzmit Belediyespor, deplasmanda Kırçiçeği Bodrum’u 90-61 yendi.
Kırçiçeği Bodrum: 61 - İzmit Belediyespor: 90
Salon: Bodrum Belediyesi Binnaz Karakaya
Hakemler: Yücel Çilingir, Ahmet Taner İbin, Alican Alıcı
Kırçiçeği Bodrum: Halime Vural 2, Büşra Turan 6, Esma Çelen Türk, Beril Albayrak 8, Deniz Ataer 2, Aycan Birgül Aktaş 6, Begüm Taşkın 3, Kübra Turan 6, Banks 28
İzmit Belediyespor: Melek Yusufoğlu 10, Ferda Yıldız 6, White 9, Melike Bakırcıoğlu 9, Marina Bas 15, Hart 17, Emel Sığırcı 7, Gizem Yavuz 8, Sina Ülbe 2, Nazlıcan Ölçek 3, Ceyda Sinan 4
1. Periyot: 14-25
Devre: 28-46
3. Periyot: 39-70
AA