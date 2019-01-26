Kırçiçeği Bodrum: 61 - İzmit Belediyespor: 90

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 16. haftasında İzmit Belediyespor, deplasmanda Kırçiçeği Bodrum’u 90-61 yendi.

26 Ocak 2019, Cumartesi 17:33
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Kırçiçeği Bodrum: 61 - İzmit Belediyespor: 90

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 16. haftasında İzmit Belediyespor, deplasmanda Kırçiçeği Bodrum’u 90-61 yendi.

Kırçiçeği Bodrum: 61 - İzmit Belediyespor: 90

Salon: Bodrum Belediyesi Binnaz Karakaya

Hakemler: Yücel Çilingir, Ahmet Taner İbin, Alican Alıcı

Kırçiçeği Bodrum: Halime Vural 2, Büşra Turan 6, Esma Çelen Türk, Beril Albayrak 8, Deniz Ataer 2, Aycan Birgül Aktaş 6, Begüm Taşkın 3, Kübra Turan 6, Banks 28

İzmit Belediyespor: Melek Yusufoğlu 10, Ferda Yıldız 6, White 9, Melike Bakırcıoğlu 9, Marina Bas 15, Hart 17, Emel Sığırcı 7, Gizem Yavuz 8, Sina Ülbe 2, Nazlıcan Ölçek 3, Ceyda Sinan 4

1. Periyot: 14-25

Devre: 28-46

3. Periyot: 39-70

AA

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