Ege kıyılarında "Kırbaç kasırgası" alarmı verildi. Akdeniz üzerinden gelen ve İzmir başta olmak üzere Ege kıyılarını etkisi altına alacak "Kırbaç Kasırgası" için tedbirler alınıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de kasırga etkisi yaratacak tropikal fırtınayla ilgili vatandaşları uyardı. Kırbaç kasırgasının 30 Eylül Pazar günü Kıyı Ege’de rotası tam belli olmamakla birlikte Çanakkale, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla arasından kıyı şeridinden giriş yapması bekleniyor.

Kırbaç Kasırgası ne zaman geliyor?

Tahminlere göre İyon Denizi üzerinde hafta sonu kasırga oluşacak. 28 Eylül Cuma günü sürekli rüzgarlarla birlikte İyon Denizi üzerinde güçlenecek olan kırbaç kasırgası 29 Eylül Cumartesi gününden itibaren Yunanistan’ın güneyinde bulunan Mora Yarımadası üzerinden Ege Bölgesi’ne doğru hareket edecek. Kırbaç kasırgasının 30 Eylül Pazar günü Kıyı Ege'de rotası tam belli olmamakla birlikte Çanakkale, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla arasından kıyı şeridinden giriş yapması bekleniyor.

Fırtına nedeniyle hangi maçlar iptal edildi?

İzmir'de beklenen tropik fırtına nedeniyle hafta sonu oynanacak amatör futbol müsabakalarının iptal edildiği bildirildi. İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, 29-30 Eylül'de yapılacak tüm amatör futbol müsabakalarının Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan raporlar doğrultusunda Türkiye Futbol Federasyonu bilgisi dahilinde ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi. Ertelenen maçlarda 28 Eylül 2018'den sonra tescili yapılmış oyuncular, yöneticiler ve teknik adamların görev yapamayacağı kaydedildi.

Kırbaç kasırgası nedir?

Meteoroloji pazar günü için uyardı. Ege Denizi'nden Kırbaç olarak adlandırılan kasırganın gelme ihtimali var. Akdeniz'de başlayan ve saatteki hızı 200 kilometereye kadar çıkması beklenen 'Kırbaç Kasırgası'nın Türkiye'yi de etkisi altına alabileceği öngörülüyor.

Ege kıyılarında ’Medicane’ kasırgası bekleniyor

İklim değişikliği nedeniyle İtalya’nın güneyinde etkili olması beklenen ’Medicane’ kasırgasının, pazar akşamı ya da pazartesi sabahı erken saatlerde, gücünü yitirerek İzmir’e gelmesinin beklendiği bildirildi. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Gündüz, saatteki hızı 180 kilometre öngörülen kasırganın, gücünü Yunanistan kıyılarında yitirdikten sonra Türkiye’ye gelebileceğini ve saatte 75-80 kilometre hızla Ege kıyılarını etkileyeceğini tahmin ettiklerini söyledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Gündüz, tahminlere göre, İtalya’nın güneyinde denizde oluşmaya başlaması beklenen ’Medicane’ kasırgasının, Türkiye’de de özellikle Antalya ve İzmir gibi kentleri etkilemesini beklediklerini açıkladı. Kasırgaların gücünü artıran en önemli enerji kaynağının, deniz yüzeyi sıcaklığı olduğunu belirten Doç. Dr. Murat Gündüz, "Türkiye batı sahilini etkilemesini beklediğimiz fırtına, henüz oluşmadı. Kasırga cuma sabah erken saatlerde oluşmaya başlayacak. Bugünkü model tahminlerinde rüzgar hızı saatte 180 kilometre olarak öngörmekte" dedi. Kasırganın ilk olarak Güney Yunanistan’a ineceğini, etkisini kuvvetli rüzgar ve yağmur olarak burada hissettireceğini öngördüklerini belirten Doç. Dr. Gündüz, bu tür kasırgaların nadir görüldüğünü ve bu nedenle önemli olduğunu vurguladı. Güncel modellerle kendilerinin de kasırgayı takip ettiğini aktaran Doç. Dr. Murat Gündüz, "Şu anda kasırganın Türkiye kıyılarını vuracağı görülüyor. Fakat henüz tam bir bilgi yok. Fırtına zamanı yaklaştıkça, daha ayrıntılı bilgiler ortaya çıkacak. Kasırga henüz oluşmadı" diye konuştu.

’KARAYA UĞRARSA ZARARI AZ OLUR’

Kasırganın oluşması halinde, ilk verilere göre 30 Eylül Pazar akşamı ya da 1 Ekim Pazartesi sabahı erken saatlerde İzmir’i etkisi altına alacağını dile getiren Doç. Dr. Gündüz, "Bu tarihlerde Türkiye’ye gelmesini bekliyoruz. Ancak hemen korkuya, endişeye gerek yok. Yolu üzerinde herhangi bir karaya rastlarsa etkisini yitirecek. Yolu üzerinde Güney Yunanistan var, Girit var. Eğer kasırga bu iki yere uğrarsa bize daha az zararı olur" dedi. Doç. Dr. Murat Gündüz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün yaptığımız tahminlere göre, İzmir’in güneyinde ve Antalya’ya kadar olan bir alanı etkileyecek gibi görünüyor. Fırtınanın nereye kadar ineceğini tam olarak yaklaştığında bileceğiz. Bu güçlü fırtınalar, Akdeniz’de çok nadir görülen olaylardır. Bu kadar güçlü fırtınalar, geçmiş yüzyıllarda 10 ya da 20 kez görüldü. Bu nedenle önemli. Kontrol edilmesi, takip edilmesi gerekiyor. Akdeniz’e kıyısı olan Avrupa ülkelerinde kasırga tahminlerini takip eden resmi bir kurum yok henüz. İleride iklim değişikliğinden dolayı kasırgaların daha çok, sık ve güçlü olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle kasırga tahmin merkezlerine ihtiyaç var."

’HAZIRLIKLI OLUN’

Kasırganın İzmir’i etkileyip etkilemeyeceği henüz kesin olmasa da Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Gündüz, önlem alınmasında fayda olduğunu belirtti. Fırtınanın ilk kıyıları etkileyeceğini dile getiren Doç. Dr. Murat Gündüz, "Güçlü rüzgarlar, elektrik şebekelerini, haberleşme hatlarını etkileyebilir. Daha sonraki etkisi ise su taşkınları dediğimiz, su seviyelerinin yükselmesi olabilir. Önlem almakta yarar var" dedi.

Şiddetli fırtına yaklaşıyor

Meteorolojiden son dakika açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, fırtına ve kasırga öngörülerine açıklık getirildi. Meteoroloji, hızı saatte 120 km çıkacak fırtına konusunda uyarırken, farklı tahmin senaryolarında fırtınanın şiddeti ve yerinin değişebileceğine işaret etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne bağlı 2. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada son hava durumu değerlendirdi. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirme ve analizlere göre bugün (27.09.2018 Perşembe) öğleden sonra Orta Akdeniz’de oluşması beklenen alçak basınç merkezinin derinleşerek şiddetini arttırması ve Tropik Fırtınaya dönüşmesi tahmin ediliyor. Orta Akdeniz’de oluşması beklenen fırtınanın, hafta sonu doğuya doğru hareket ederek ülkemizin batı kesimlerini etkilemesi beklenmektedir. Farklı tahmin senaryolarında fırtınanın şiddeti ve yeri konusundaki belirsizlikler halen devam etmektedir. Bununla birlikte mevcut veriler doğrultusunda yapılan değerlendirmede fırtınanın bölgemizde İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir, Çanakkale, 30 Eylül 2018 Pazar günü, 100-120 km/saate ulaşması ve meydana gelecek yağışların da 75 kg/m2 ve üzerinde şiddetli yağış şeklinde olması beklenmektedir" denildi.

Aydın’da fırtına seferberliği

AYDIN Büyükşehir Belediyesi, Orta Akdeniz’de oluşup Ege Bölgesi’ne doğru ilerleyen, 30 Eylül Pazar günü saatteki hızı 100-120 kilometreye ulaşması beklenen tropik fırtınada olumsuzluk yaşanmaması için teyakkuza geçti.

Aydın’da fırtına öncesi Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (ASKİ), Fen İşleri, Park ve Bahçeler, İtfaiye, Makine İkmal Bakım ve Onarım, Çevre Koruma ve Kontrol, Sağlık İşleri ile Denizcilik Daire başkanlıkları gereken önlemleri aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Özlem Çerçioğlu ise kasırgaya karşı alınacak önlemler için ekipler ve yöneticilerle toplantı yapıp bilgi aldı, müdahale yöntemlerini belirledi. Çerçioğlu, vatandaşları çanak antenlerin uçması, elektrik tellerinin kopması, ağaçların devrilmesi, deniz seviyesinin yükselmesi, aşırı yağış, güneş enerji panelleri, su depoları ve inşaat iskelelerinin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı uyardı. Yaşanabilecek olumsuzluklarda vatandaşların zaman geçirmeden Büyükşehir Belediyesi’nin ’444 40 09’ numaralı hızlı çözüm merkezini, ASKİ’nin ’444 70 09’ numaralı hattını veya itfaiyenin 110 numaralı ihbar hattını aramalarını istedi. Çerçioğlu, "Büyükşehir Belediyesi olarak bütün müdahale ekiplerimizle 24 saat çalışmaya hazır haldeyiz. Gereken önlemleri aldık. Umuyoruz ki fırtına can ve mal kaybına sebebiyet vermez. Olası olumsuzluklara ekiplerimiz anında müdahale edecekler. Bin 200 personelin yanı sıra 15 greyder, 60 kamyon, 20 vidanjör, 10 kanal açma aracı, 20 ekskavatör, 80 kepçe, 15 büyük kepçe, 30 tam donanımlı itfaiye ekibi, 5 vinç, 8 bomlu araç, 102 su tahliye pompası, 30 jeneratör hazır. Bunun yanı sıra hasta nakil araçları ve ambulanslar da hazır bekletiliyor" dedi.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre fırtınada metrekareye 75 kilogram yağış bekleniyor.

KASIRGA NEDİR?

Kasırga ya da tropikal siklon, büyük çaplı ve çok şiddetli Beaufort ölçeğine göre saatte 118 km'den fazla hızla ve dönerek esen tropik rüzgâr. Doğu Büyük Okyanus ve Güney Atlantik hariç subtropikal ve tropikal iklim kuşağındaki bütün sıcak denizlerde sık sık meydana gelir. Ağustos, Eylül aylarında Antiller'de görülür.

KASIRGA NASIL OLUŞUR?

Kasırgalar, suların ılık (27°) C, havanın nemli olduğu ve birleşen ekvator rüzgarlarının bulunduğu tropik bölgelerde olur. Atlantik kasırgalarının çoğu Afrika'nın batı sahillerinde gökgürültülü fırtına ile başlayıp ılık tropik okyanus sularına doğru hareket eder. Bu gökgürültülü fırtına üç aşamada kasırgaya dönüşür:





Tropik alçak basınç - dönen bulutlar ve yağmur, rüzgarın hızı saatte 38 milin altında.

Tropik fırtına - saatte 39 ile 74 mil arası esen rüzgar.

Kasırga - hızı saatte 74'ten büyük olan rüzgarlar.





Gökgürültülü fırtınanın bir kasırgaya dönüşmesi birkaç saat ile birkaç gün arasında değişir. Kasırgaların oluşma nedenleri hala tam olarak bilinmese de, kasırga oluşumunda şu üç olayın gerçekleşmesi gerek:





Ilık nemli okyanus havasının sürekli buharlaşma-yoğuşma döngüsünde olması

Yüzeyde birleşen güçlü rüzgar örüntüsü, yüksek yerlerde hızı değişmeyen rüzgarlar.

Yüzey ile yüksek yerlerdeki hava basıncı (basınç gradyanı) arasında bir farklılık olması.





Okyanus yüzeyindeki ılık ve nemli hava hızla yükselmeye başlar. Bu ılık hava yükseldikçe, içindeki su buharı da yoğunlaşarak fırtına bulutları ve yağmur damlaları oluşturur. Yoğunlaşma, gizli yoğuşma ısısı denen bir ısı salar. Bu gizli ısı yukarıdaki havayı ısıtır ve yükselmesine neden olur. Yükselen havanın yerini aşağıdan gelen ılık ve nemli okyanus havası doldurur. Bu döngü, gelişmekte olan fırtına bölgesine aşağıdaki okyanustan daha çok rutubetli hava çeker ve sürekli olarak sıcak havayı yüzeyden atmosfere doğru hareket ettirir. Yüzeyden gelen ısı değişimi, bir merkez etrafında dönen bir örüntü yaratır. Bu döngü, lavabo deliğinden aşağı akan suyun döngüsüne benzer.



