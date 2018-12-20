Kiraz’ın futbolcu kızları

Kiraz ilçesinde eğitim veren Kiraz Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde dört yıl önce kurulan kız futbol takımı, İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği okul sporları faaliyetlerinde Kiraz’ı başarıyla temsil ediyor. Son dört yılda İzmir ikincisi olup, bölge maçlarına kadar yükselen ve geçen yıl Edirne’de ikinciliği elde etmeyi başaran Kiraz Çok Programlı Anadolu Lisesi kız futbol takımı, bu yıl da İzmir’den beş lisenin katıldığı genç kızlar futbol turnuvasında üçüncü oldu. İzmir’de oynanan maçlarda iki galibiyet, bir mağlubiyet ve bir beraberlik alarak il üçüncüsü olan kızlar başarılı grafiklerini korudu.

Tamamı İzmir’de oynanan maçlar için kendilerine sponsor olan Kiraz Ziraat Odası’nı ziyaret eden Kiraz Çok Programlı Anadolu Lisesi Kız Futbol Takımı, Başkan Gürkan Okka ve yönetimine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kiraz Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Durmuş Balcı, "Kız öğrencilerimizin spor sayesinde; eğitim-öğretim hayatlarına devam etmeleri, bir amaca bağlanmaları, paylaşma, başarma ve güven duygularını geliştirmeleri çok önemli. Sporda edinecekleri bu özellikler ile akademik başarılarına da katkı sağlamak öncelikli amacımız. Takımımıza başarılarının devamını dilerken destek veren Kiraz Ziraat Odamıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Başarılı sporcuların çalıştırıcısı beden eğitimi öğretmeni Mehmet Tel de, şöyle konuştu:

"Takımımız dört yıl önce kuruldu. Asıl amacımız; futbolcu yetiştirmek değil, çocuklarımızın sporu sevmesi, boş zamanları olumlu etkinliklerle değerlendirmeleri ve kötü alışkanlıklardan uzak durmalarıdır. Sağlıklı, öz güveni yüksek, kişilikli ve karakterli bireyler yetiştirip topluma kazandırmak öncelikli amaçlarımız arasında. Geçen yıl Edirne’de oynanan bölge grup maçlarında ikinci olduk. Bu yıl da aynı başarıları devam ettirmek üzere çalışmalarımızı ciddiyetle sürdürüyoruz" dedi.

İHA