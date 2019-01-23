Kıran kırana Pato pazarlığı

Aslan’da tek gündem Alan Carvalho değil. Sarı- Kırmızılı yöneticiler, Dubai çıkarmasında Pato’nun transferi için de temaslarda bulunuyor. Tianjin ile birlikte kamp çalışmalarına katılan Brezilyalı golcünün bonservisi konusunda, tarafların pazarlık yaptığı belirtiliyor. Abdurrahim Albayrak ve Şükrü Hanedar, Pato girişiminde yaşanan gelişmeleri sürekli olarak hem teknik patron Fatih Terim hem de kulüp başkanı Mustafa Cengiz’le paylaşıyor.

16 milyon Euro boşta!

Oyuncu satışları sonrasında 16 milyon Euro civarında bonservis bedeli kullanma hakkı bulunan Sarı-Kırmızılılar, Alan ve Pato’yu renklerine bağlayarak ara transfer dönemini kapatmayı hedefliyor. Pato geçtiğimiz sezon Tianjin formasıyla 33 resmi maçta 19 gol 5 asistlik performans sergiledi. Başkan Cengiz, bu transferle birlikte taraftarla arasındaki bağı yeniden güçlendirmek istiyor.