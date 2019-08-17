Süper Lig’de yeni sezon resmen başladı, Samandıra’da futbolcuları hırs ve heyecan bastı. Dünkü antrenman müthiş bir mücadeleye sahne oldu. Çabukluk ve pas çalışmalarının ardından antrenman dar alanda oynanan çift kale maçlarla devam etti. Finalde Kruse’nin önderliğindeki Turuncu takım ile Emre Belözoğlu’nun liderliğindeki yeşil takım karşı karşıya geldi.

Maç, tam anlamıyla kıran kırana geçti. Resmi maçları aratmayan ikili mücadeleler yaşandı, jeneriklik goller atıldı. Günün sonunda zafere ulaşan yeşil takım, bunu doyasıya kutladı. Antrenman sona erdiğinde futbolcular, Ersun Yanal’dan çalışmayı yarım saat daha uzatmasını talep etti! Tecrübeli teknik adam da bunu kabul etti. İdmanın son bölümü son derece neşeli bir şekilde geçti.