Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kira yardımı süresinin 48 aya uzatıldığının açıklanmasının ardından yardım başvurularının nasıl yapılacağı ve kimlerin yardımdam faydalanabileceği merak edilmeye başlandı. Geçtiğimiz günlerde, 6306 Sayılı kanunun uygulama yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin 16. maddesinde yapılan değişikliğe göre, riskli ve rezerv yapı alanlarında kira yardımı süresi 36 aydan 48 aya çıkarıldı. Bu kapsamda ayrıca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun görülmesi halinde kira yardımının ilk beş aya kadar olan kısmının peşin olarak ödenebilmesi uygulamasında süre bir yıl olarak tespit edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kentsel dönüşüme giren ve riskli alan ilan edilen yerlerde kira yardımı süresinin 48 aya çıkarıldığını duyurdu. Bu açıklamanın üzerine, '2020 kira yardımı nasıl alınır ve başvurusu nereden yapılır?' sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Zira, kentsel dönüşüme giren ve riskli alanlarda oturan vatandaşlar bir an önce kira yardımı başvurusu işlemlerini tamamlamak istiyor.

Kira yardımı nasıl alınır 2020 nasıl alınır?

Kira yardımı başvuruları E- Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların https://www.turkiye.gov.tr/ internet adresini ziyaret etmeleri ve “Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması” bölümüne giderek uygulamaya git sekmesinden yönlendirmeleri tamamlaması gerekiyor.





Sisteme giriş yaptıktan sonra, açılan pencere üzerinden "Uygulamaya Git" sekmesine tıklamanız gerekiyor. Sonra "Giriş yapmak istediğiniz uygulama bazı kişisel bilgilerinize erişim hakkı istemektedir. Lütfen aşağıdaki listeyi kontrol ederek, paylaşmak istemediğiniz bir bilginiz var ise işleme devam etmeyiniz." uyarısı açılacak.

Bu ekran üzerinden istenilen bilgileri kontrol etmeniz gerekiyor.

Kira yardımı başvurusu için gerekli belgeler nelerdir?

-Başvuru Formu

-Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

- Konut veya İşyerinin Bağımsız Bölümünü Gösterir Tapu Belgesi Aslı ve Fotokopisi

- Taşınmaza Ait Güncel Tapu Kaydı (yetkili birim amiri tarafından imzalanmış ve mühürlü)

- Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Örneği Aslı (Nüfus Müdürlüğünden alınacak, ıslak imzalı olmalı)

- Kamu Bankalarına Ait (IBAN) Numarasını Gösteren Hesap Cüzdanı Fotokopisi (Mümkün olması halinde Ziraat Bankası ve Halk Bankası)

Kimler kira yardımı alabilir?

Bu yardımın alınabilmesi için öncelikle mal sahibi veya kiracının bulunduğu yapının, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından riskli bulunması gerekir. Bu tespitten sonra yapı tahliye edilip yıkıma başlanır ve yerine kentsel dönüşüm kapsamında yeni yapı inşa edilir. Ancak bu süre içinde riskli yapıda bulunan mal sahibi ve kiracıların başka bir yerde bulunmaları gerekir. Bu yüzden de kira yardımı yapılır.



