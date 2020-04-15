Kinsey Wolanski, spor sırasında arkadaşının sırtına çıkıp zıpladı

Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya girerek adını tüm dünyaya duyuran model Kinsey Wolanski, Bahamalar'daki 1 aylık tatilini tamamlayıp Amerika'ya dönmüştü.

Dönüş sırasında sınırdaki koronavirüs testine tabi tutulan ve bu anları sosyal medyadan paylaşan Wolanski, evinde de egzersizlerini ihmal etmiyor.

Arkadaşının sırtına çıkarak zıplayan Wolanski, takipçilerinin beğenisini kazanan bu anların ardından evinin çevresinde koşu yaparken kameralara yansıdı.

Koşusunu bitirdikten sonra açma germe hareketleri yaparak egzersizlerini tamamlayan Wolanski, karantina dönemini sporla değerlendirmeyi sürdürdü.

Wolanski, geçen yıl Liverpool ve Tottenham arasındaki Şampiyonlar Ligi finalinde mayo ile sahaya girmiş ve zorlukla saha dışına alınmıştı.

Erkek arkadaşının sahibi olduğu internet sitesinin reklamını yapmak için Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya atlayan Wolanski, bir anda tüm dünyanın gündemine oturmuştu.