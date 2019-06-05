Kinsey Wolanski, sevgilisine 4 milyon dolar kazandırdı!

Şampiyonlar Ligi Finali'nde birden sahaya dalan 22 yaşındaki cinsel içerikli film yıldızı Kinsey Wolanski'nin sahaya girme nedeni ortaya çıktı.

Üzerinde cinsel içerikli film sitesinin reklamı bulunan bir mayo ile sahaya dalan Wolanski , apar topar dışarı çıkarılmıştı. Wolanski'nin bu eylemiyle söz konusu web sitesine 4 milyon dolar reklam geliri kazandırdığı ifade ediliyor.

Bu rakamın ardında yatan şok gerçek ise, bu web sitesinin sahibinin sevgilisi Vitaly Zdorovetskiy olmasıydı.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya giren Kinsey Wolanski, 20 gün önce Türkiye’deymiş!