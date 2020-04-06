Kinsey Wolanski isyan etti! Corona virüsü...

2019 Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya mayoyla girerek ismini dünyaya duyuran ve milyonlarca takipçiye ulaşan Kinsey Wolanski, Corona virüsü günlerinde de ses getiren paylaşımlarına devam ediyor. Erkek arkadaşının sahibi olduğu internet sitesinin reklamını yapmak için Şampiyonlar Ligi finalinde sahaya atlayan Wolanski, bir anda tüm dünyanın gündemine oturmuştu.

Sahaya 'izinsiz' giriş yaptıktan sonra bir anda ününe ün katan Wolanski'nin bu hareketinin ardından Instagram hesabı 300 bin takipçiden 3 milyona fırlamıştı.

Fenomen model, geçtiğimiz günlerde de uslu durmamış ve Erkekler Kayak Dünya Kupası yarışında da piste girmişti.

Kinsey Wolanski son olarak salgın sebebiyle gereğinden uzun kaldığı Bahamalar'dan Los Angeles'a dönerken yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Havalimanı çıkışında trafikte yapılan koronavirüs testi sebebiyle saatlerce beklediğini ifade eden Wolanski, aracının içinden yaptığı paylaşımla bu duruma isyan etti.

Wolanski, gündüz saatlerinde girdiği bu trafikten akşam kurtulabildiğini ve evine gittiğini söyledi. Kinsey Wolanski bu bekletilme için "Vahşice" yorumu yaptı. (Spor Arena)



