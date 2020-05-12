Bitkilerin çoğaltılması için, tohumlara ihtiyaç duyulur. Tohumlar bitkinin arttırılması adına kullanılan bölümlerdir. Kinoanın tohumu, başka bitkilere nazaran değişik şekilde, tohumu yenen bölümdür. Bir mercimek tanesinden daha ufak boyutlarda olan Kinoa, çok fazla besleyen ve doyurmaktadır. Bilhassa potasyum, kalsiyum, protein gibi maddeleri yapısında fazlaca bulunduran Kinoa, son zamanların en önemli gıdaları içerisinde yerini almıştır.

Kinoa faydaları nelerdir?

Besin değeri oldukça yüksek olan Kinoa, bir tahıl ürünüdür. Kinoanın Türkiye çapında yetiştirildiği bazı yerler vardır. İçermiş olduğu protein, kırmızı etle eşdeğerdir. Bu yüzden de Kinoa, son dönemlerde vejetaryen kişilerin çokça tercih etmiş olduğu bir üründür. Demir, kalsiyum, potasyum gibi içeriklerin yanı sıra A,B,C,D ve K vitaminlerini içermesi, Kinoanın ne kadar sağlıklı olduğunu ispatlamıştır. Bilhassa insan vücudunun üretemediği aminoasitleri, Kinoa sayesinde almak mümkündür. Kinoanın birden fazla faydası bulunmaktadır. Bunlar;

- Kinoa, tam bir protein kaynağıdır.

- Kinoa, içermiş olduğu lifler ile sindirimi düzenleyen ve mideyi rahatlatan özelliğe sahiptir.

- Zayıflamak için kullanılan Kinoa, lif oranının yüksek bir tahıl ürünüdür. Bu yüzden de tok tutma özelliğine sahiptir.

- Sürekli olarak kullanıldığı zaman, tüm vitaminleri içermesinden ötürü, insan vücudundaki vitaminleri tamamlayan özelliği bulunur.

- Sinir sistemine faydalı olan Kinoanın, antioksidan özelliği de vardır.

Kinoa tohumu sayesinde zayıflayan kişiler; pek çok değişik deneme sonrasında zayıfladıklarını, Kinoanın oldukça etkili bir tahıl olduğunu gözlemlemişlerdir. Bol miktarda lif içermesinden ve protein değeri yüksek olmasından ötürü, pek çok faydası bulunan Kinoa, mideye neredeyse hiç ağırlık yapmamaktadır. Yeteri kadar tüketilen Kinoa, mide rahatsızlıklarının oluşmasını önlemektedir. Kilo problemi bulunan insanlar, sürekli acıkmalarından ötürü böyle bir problem ile karşı karşıya gelmektedirler. Kinoa, tok tutan özelliği sayesinde acıkmaları en aza indirmektedir. 12 saat ara ile günde iki defa kullanılan Kinoa, gün içinde tokluğu en üst seviyeye çıkarmaktadır.

Zayıflamak isteyenlere diyetisyenler neden kinoa öneriyor?

Kinoa tıhumu ile kilo vermek, son zamanlarda oldukça popüler hale gelmiş olan bir konudur. Kinoa tohumunun kökeni aslında Güney Amerika topraklarında yetişir. Türkiye çapında bazı bölgelerde yetişen bitkiye olan ilgi maksimum düzeydedir. Bunun nedeni ise, Kinoanın tok tutma özelliğinden kaynaklanmaktadır. Pek çok diyetisyen, zayıflamak için zengin içeriklere sahip olan Kinoa bitkisini önermektedir.

Zengin vitamin ve içeriklere sahip olup, kendini ispatlayan Kinoa tohumu genelde, toz haline getirilerek satışa sunulmaktadır. Kinoa tohumunu içeriğinde bulunan; zengin lif oranı, oldukça az yağ oranı, kolesterolün bulunmaması uzmanların Kinoayı tavsiye etmesi için oldukça önemli bir nedendir.

Kinoa sayesinde zayıflamak isteyen kişiler, Kinoayı türlü yemeklerde kullanabilirler. Son zamanlarda popülarite kazanan Kinoa tohumunun kullanılması oldukça basittir. Zayıflama konusunda Kinoa oldukça önemli bir yere sahiptir. Toz şekilde satışa sunulan Kinoa, tane olarak da satılmaktadır. Aroma ve kokusu bulunmayan tohum özelliği bulunan Kinoa; salatalarda kullanılmaktadır. Bunun dışında çay yapılarak da kullanılması mümkündür.

Kinoa sayesinde zayıflamayı tavsiye eden diyetisyenlerin büyük çoğunluğu, Kinoanın içerisinde bulunan liften ötürü bu tohumu önermektedir. Vitamin açısından zengin içeriklere sahip olan Kinoa, vücut içerisinde 9 aminoasidi tek bir defada takviye eden özelliğe de sahiptir. Bu yüzden de tok tutmaktadır. Uzmanlar bu yüzden Kinoa ile zayıflamayı önermektedir.

Kinoa tohumunu tüketmek oldukça kolaydır. Tohum, gün içerisinde iki defa 12 saat ara ile tüketilmelidir. Bir bardak su içerisinde bir adet tohum konarak, Kinoa tüketimi yapılabilir. Ancak suyun içinde kullanılması, vitamininin kaybedilmemesi konusunda tavsiye edilir. Yemekte kullanılması için; tohumun iyice haşlanması önemlidir. Ardından salata, pilav ve ekmek gibi gıdalarla tüketilebilir. Kek yapımı için oldukça fazla tercih edilen Kinoa, süt ile haşlanır. Hamur işlerine oldukça uygun olan Kinoa, diyet yapmak için oldukça uygun bir tahıl ürünü olarak tanımlanabilir. Kinoanın tok tutucu özelliği ile hamur işlerinde kullanılması birbirini çok iyi tamamlamaktadır.