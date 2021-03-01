Kinin günümüzde pek çok sayıda kişi tarafından tercih edilmektedir. İnsan sağlığına olumlu etkiler sunmaktadır.

Kinin nedir?

Kinin, kınakına ağacından elde edilmekte olan alkaloitlerin en önemlisi olmaktadır. Tedavide kininin alkaloitleri yanı sıra sülfat şek­li yani sulphate de quinine de kullanılmaktadır. Burada sülfat sözü nedeni ile kinin halk arasında genel olarak sulfata diye de adlandırılmaktadır. ”Sulphate de quinine” adlı madde tedavide ilk olarak kullanılan en tesirli olan kinin tuzu idi. Sonraları ise ”chloridrate de quinine” şeklinde yapılmıştır.

Bunun enjeksiyon amacı ile kullanılması uygun görülmüş olup kininin bu şekillerinden başka da tannat de quinine, carobnate de quinine ve de euquinine gibi bazı şekilleri de yer almaktadır. Kinin, kınakınadan elde edildiği bilinen ta­rihten beri sıtma savaşında en önem­li ilaç olmuştur. Bu ilaç sayesinde sıt­ma yapan mikroorganizmalarına karşı da çok büyük başarılar elde edilmiş olmaktadır.

Kinin yararları nelerdir?

Kinin eski dönemlerden beri mikroorganizmaları, mayaları, sıtma yapan mikroorganizmaları yok etme konusunda çok etkili olmaktadır. Ayrıca iştah açıcı ve de kalp düze­nini ayarlayıcı olan bazı özellikleri de vardır. Tüm bunlara ek olarak kinin maddesi var olan iltihapları gi­derme, artan ateşi azaltma ve az dahi olsa ağ­rıları dindirme gibi pek çok sayıda yararları vardır. Fakat kinin maddesi sayılmış olan bu yararlara genel olarak tek başına her zaman yararlı olmaz ve genelde yardımcı madde olarak kullanılan bir üründür.

Kinin nerelerde bulunur?

Kinin eski dönemlerde çok yaygın bir şekilde kullanılmış olan bir maddedir. Amazon'da yetişmekte olan Cinchona ağacı kabuğundan elde edilmiş olan kinin maddesi sıtma ile mücadele edilmesinde çok önemli bir görev almaktadır. Ayrıca bu kinin maddesi sıtmaya karşı kullanılan bazı sentetik ilaçların geliştirilmesinde de moleküler model görevini yapmaktadır.

Cinchona ağacının kabuğundan kinin maddesi haricinde başka 20 adet farklı alkaloid madde daha çıkarılır. Bu çok çeşitli maddeler, sıtmadan başlar ve pek çok sayıda hastalıkların tedavisinde kullanılır. Ayrıca dolaşım bozukluklarında da farklı hastalıkların tedavisinde de kullanılabilmektedir.

Kinin içeren ilaçlar nelerdir?

Kinin içeren ilaçlardan bazıları atebrin ve akridirı gibi ilaçlar olmaktadır. Eski zamanlarda kullanılan kinin yerine bu ilaçlar kullanılmaya başlanmıştır.

Kinin formülü: C20H24N2O2 ve molar kütlesi: 324,42 g/mol olmaktadır. Buna ek olarak PubChem Bileşik Kimlik Numarası :8549 olup CAS numarası ise 130-95-0 olmaktadır.

Kinin ne için kullanılır?

Kinin maddesinin ilaç olarak en çok kullanıldığı rahatsızlıkların başında her daim sıtma (malarya) gelmektedir. Yıllarca bu hastalığın tek bir ilacı olarak kalmış ve sadece sıtma mikroorganizmalarının her çeşidine ve türüne tesir edemediğinden, zaman içinde kimya biliminin de ilerlemesi üzerine, kinin maddesinden daha kuvvetli olan sıtma ilaçları yapılmıştır. Bu sebepten dolayı, kininin bugün sıtma ilacı olarak önemini azalmıştır. Fakat ateşli hastalıklarda, özellikle grip hastalıklarının tedavisinde ve ya bu hastalıktan korunmada kullanılmaktadır. Bu nedenle kini tedavisi mutlaka doktor kontrolü altında yapılması gereklidir.

Kinin tedavisi alınırken nelere dikkat edilmelidir?

Ülkemizde kinin preparatı olan plaquenil yaklaşık olarak 200 mg günde 1 ya da 2 kez kullanılmaktadır.

Bu ilacı kullanmadan önce göz üzerinde retina ile ilgili bazı problemleriniz var ise doktorunuza mutlaka danışmanız gerekir.

İlacı alırken genel olarak mide ile ilgili yakınmaları engellemek amacı ile yemeklerde sonra ya da süt ile alınması uygun olmaktadır.

Kinin maddesi güneşe karşı hassasiyeti de arttırdığı için güneşten her daim kaçınmalı ve de güneş koruyucu krem kullanılmalıdır.

Bu ilaç kullanılırken bazen bulanık görme ve görme keskinliğinde azalma olabileceği gibi kulakta çınlama ve ya işitme kaybı ile birlikte deride morluklarda görülebilir. Ayrıca kaslarda güçsüzlük, saçlarda dökülme ve ya saç renginde açılma gibi çeşitli yan etkiler olabilir. Bu nedenle ilaç kullanımında çok dikkatli olunmalıdır.

Bunun yanı sıra kramp tarzında karın ağrıları, kusma, ishal, baş ağrısı, kaşıntı, güneşe hassasiyet, bulantı, ruhsal değişiklikler ya da deride döküntüler görülebilir. Bütün bu yan etkiler görüldüğü zamanlarda mutlaka doktorunuza başvurmalısınız.

Tüm bunların yanı sıra kinin en güvenli olan romatizma ilacı olduğu için genel olarak yan etkileri hafif olmakta ve de zaman içinde geçmektedir.