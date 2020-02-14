Ahmet ACAR/KAŞ, (DHA), (DHA) - ANTALYA Süper Amatör Lig'de mücadele eden Kınıkspor'un ekonomik durumu, Kaş Belediye Başkanrı Mutlu Ulutaş'ın da katılımıyla düzenlenen toplantıda tartışıldı.

Kınıkspor Kulübü Binası'nda yapılan toplantıya Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, deve güreşleri ağası ve Kaş Belediye Meclisi Üyesi Uğur Çıralı, Kınıkspor Kulübü Başkanı Ayhan Yıldırım, Kınıkspor teknik heyeti ve futbolcular katıldı. Kınıkspor Kulübü Başkanı Ayhan Yıldırım, sezon başında Kınıkspor'un kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirterek, "Her türlü riski göze alarak bu kulübe sahip çıktık. Kapanmasının önüne geçtik. Ancak kişisel desteklerle, günübirlik planlarla kulüp maalesef yürümüyor. Kınıkspor, Kaş ilçesini temsil ediyor. Şu anda zor koşullar altında ligde 27 puanla altıncı sıradayız. Ancak bu işin yürümesi için kurumsal destekler, gelir getirici kaynaklar gerekiyor. Kaş Belediyesi'nin kurumsal olarak Kınıkspor'a sahip çıkmasını istiyoruz. Bu kulüp ancak alt yapıya önem verilerek, kurumsal destekler sağlanarak ayakta kalabilir" diye konuştu.

Uğur Çıralı ise Süper Toto Süper Lig'deki bazı maçları 2-3 bin seyircinin izlediğini, Kınıkspor'un her maçını en az 2 bin kişiye oynadığını belirterek, "Bu kulüp, bölgede gençleri kahve köşelerinden kurtardı. Kulüp olarak, belediye olarak, kişi olarak bu kulübü yaşatmak ve sağlam kaynaklara dayandırmak zorundayız. Bir ekip çalışması yapalım" dedi.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, konuyu Kaş Belediye Meclisi'ne götüreceğini belirterek, "Kişisel olarak 10 bin lira yardım yapacağım. Ancak gelecek sezon için kurumsallaşma yönünde çalışma yapılmasına katılıyorum. Bu konuda ve alt yapı konusunda destek vereceğim" dedi.

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