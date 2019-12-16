Kınıkspor zirve yarışında yara aldı

Ahmet ACAR- Adem DURMAZ/KAŞ, (DHA)- ANTALYA Süper Amatör Lig'in ilk yarısının son hafta maçında, Kınıkspor kendi sahasında oynadığı maçta lider Korkuteli Belediyespor'a 1-0 yenildi. Kınıkspor aldığı bu yenilgiyle zirve yarışında büyük yara aldı.

Kınık Stadı'nda oynanan maçı Gökhan Candan, Muammer Emre, Uğur Çakmak hakem üçlüsü yönetti. Maç, Korkuteli Belediyespor'un vuruşuyla başladı. Maçın ilk yarım saati orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Maçın 31. dakikasında Korkuteli Belediyespor korner kullandı. Ceza sahası yayına gelen topu Enver kafayla indirdi. Topa sert vuran Murat takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Maçın 35. dakikasındaki Kınıkspor atağında Yiğit'in şutu üsten auta gitti. Maçın 44. dakikasındaki Kınıkspor atağında Ayetullah düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Kınıkspor adına penaltıyı kullanan Cihad, topu kaleciye nişanlayarak, beraberlik fırsatını kaçırdı. İlk yarı 1-0 Korkutelispor'un üstünlüğüyle sona erdi.

Maçın 60. dakikasındaki Korkuteli Belediyespor atağında Enver net gol pozisyonundan yararlanamadı. 75. dakikadaki Kınıkspor atağında Ege'nin uygun pozisyondaki şutu defansa çarparak kornere gitti. Maçın 90. dakikasında Kınıkspor'dan Ayettullah üç kişiyi çalımlayarak ceza sahasına girdi. Attığı şutu kaleci Murat çıkardı. Maç Korkuteli Belediyespor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Korkuteli Belediyespor puanını 29'a çıkardı ve ilk yarıyı lider bitirdi. Kınıkspor ise 21 puanda kaldı ve ligde 5. sıraya geriledi.

Maçta Kınıkspor'dan Savaş, Hami, Yiğit, Mehmet Ali ve Ruhşen, Korkuteli Belediyespor'dan Volkan, Mustafa, Enver, Ufuk ve Murat sarı kart gören futbolcular oldu.

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