Kınıkspor evinde kazandı

Ahmet ACAR/KAŞ, (DHA)- ANTALYA Süper Amatör Lig'de Kınıkspor, Lara Futbol Eğitim Merkezi Spor'u 3-2 yendi.

Kınık Stadı'nda oynanan maçı Volkan Sayar, Veli Batuhan Bozkurt, Feyyaz Arıcı hakem üçlüsü yönetti. Maç, Laraspor'un vuruşuyla başladı. Maçın ilk dakikaları orta saha mücadelesi şeklinde geçti. Maçın 38. dakikasında gelişen Laraspor atağında sağdan yapılan ortaya nefis vuran Ömer Faruk takımını deplasmanda 1-0 öne geçiren golü attı. Maçın 40. dakikasındaki Kınıkspor atağında, Yiğit ceza sahası dışından attığı şutla durumu 1-1 yapan golü attı. İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıya Kınıkspor atak ve baskılı başladı. 49. dakikadaki Kınıkspor atağında direkten dönen topa dokunan Ege durumu 2-1 yapan golü attı. 58. dakikadaki Kınıkspor atağında ceza sahası içinde oluşan karambolde topa son dokunun Muhammed durumu 3-1 yapan golü attı. 65. dakikadaki Kınıkspor atağında Ayetullah net golü kaçırdı. 80. dakikadaki Kınıkspor atağında Cihad topu ağlara gönderdi. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Maçın son dakikasındaki Laraspor atağında kornerden gelen topa kafayı vuran Arif durumu 3-2 yapan golü attı. Maç, Kınıkspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi. Bu sonuçla Kınıkspor puanını 9'a çıkararak ligde 5. sırada yer aldı. Laraspor ise 2 puanda kalarak 14. sırada yer aldı.

Maçta Kınıkspor'dan Ege, Şahan, Savaş, Murat ve Cihad, Laraspor'dan Ersin, Samet ve Arif sarı kart gören futbolcular oldu.

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