Kınıkspor deplasmandan puanla döndü

Ahmet ACAR/KAŞ, (DHA)- ANTALYA Süper Amatör Lig'in 6. haftasında oynanan maçta Kınıkspor deplasmanda Alanya temsilcisi Payallarspor'la 1-1 berabere kaldı.

Alanya Avsallar Cengiz Urfalıoğlu Stadı'nda oynanan maçı İzzet Balaban, Emre Okumuş, Altan Özcan hakem üçlüsü yönetti. Maç, Payallarspor'un vuruşu ile başladı. Maça hızlı başlayan taraf Payallarspor oldu. Maçın 4. dakikasındaki Payallarspor atağında topla buluşan Yunus, uzaktan çok sert vurdu. Arkadaşına çarpan top ağlara gitti. Bu golle Yunus takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın 23. dakikasındaki Kınıkspor atağında Gökhan'ın uzun pasında topla buluşan Cihad, topu kalecinin üstünden aşırtarak durumu 1-1 yapan golü attı. Payallarspor'dan Efe 44. dakikada direkt kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

İkinci yarıya Kınıkspor atak başladı. 65. dakikada Kınıkspor'dan Yiğit, 70. dakikada Cihad net gol pozisyonlarından yararlanamadı. 80. dakikadaki Payallarspor atağında Ercan'ın şutu kale direğinden geri geldi. Maç ilk yarıda atılan gollerle 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Kınıkspor puanını 10'a çıkardı ve 6. sırada yer aldı. Payallarspor ise puanını 6'ya çıkardı ve 9. sırada yer aldı.

Payallar'dan Mehmet Ali, Kınıkspor'dan Yiğit, Muhammed Kasım, Ferdi, Mehmet Ali, Murat, Hami ve Savaş sarı kart gören futbolcular oldu.

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