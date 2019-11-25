Kınık deplasmandan puanla döndü

Ahmet ACAR/KAŞ, (DHA)- ANTALYA Süper Amatör Lig'in 10. haftasında oynanan maçta, zirve mücadelesi veren Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor ile Kaş Kınıkspor 1-1 berabere kaldı.

Konyaaltı Stadı'nda oynanan maçı Arif Dilmeç, İhsan Kaan Delice, Ahmet Maden hakem üçlüsü yönetti. Maç, Kınıkspor'un vuruşu ile başladı. 18. dakikadaki ASAT atağında Utku'nun ortasında Barış'ın kafa şutu direkten döndü. 22. dakikada Kınıkspor'dan Cihad net golü kaçırdı. 25. dakikada ASAT Gençlikspor'dan Mehmet Ali'nin serbest vuruşta attığı şutu, kaleci Kadir köşeden çıkardı. 32. dakikadaki Kınıkspor atağında Ege'nin şutunu kaleci Batuhan çıkardı. Maçın 44. dakikasında Kınıkspor'dan Savaş bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta attı. Maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Maçın 52. dakikasında ASAT Gençlikspor'dan Ertuğrul ceza sahası dışından attığı sert şutla takımını 1-0 öne geçiren golü attı. 64. dakikada ASAT Gençlikspor'dan Barış'ın sert şutunu kaleci Kadir çıkardı. Maçın 77. dakikasındaki Kınıkspor atağında Ege'nin kafa ile indirdiği topa sert vuran Cihad topu kalecinin sağından ağlara göndererek durumu 1-1 yapan golü attı. Maç 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Antalya BŞB ASAT Gençlik ve Spor puanını 19 çıkararak, ligde 4. sırada yer aldı. Kınıkspor da deplasmanda aldığı bir puanla puanını 17'ye çıkararak grupta 5. sırada yer aldı. Maçta ASAT Gençlik ve Spor'dan Zafer ve Ertuğrul, Kınıkspor'dan Savaş, Cihad, Ege ve Ayetullah sarı kart gören futbolcular oldu.

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