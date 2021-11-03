Bu sene ismi sık sık Ballon d'Or ile anılan Bayern Münih'in yıldız golcüsü Robert Lewandowski'ye bir destek de takım arkadaşı Kingsley Coman'dan geldi.

Bayern Münih'in Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'yı 5-2 mağlup ettiği maçın ardından konuşan Coman, maçta hat-trick yapma başarısı gösteren Lewandowski'nin Ballon d'Or'u hak ettiğini belirterek, "Lewandowski, bu sezon ve geçen sezon için Ballon d'Or'u hak ediyor. Yaptığı şeyler için bunu hak eden kişi o." ifadelerinde bulundu.



