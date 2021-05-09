Kingsley Coman, 3 farklı takımla 9 sezonda 10 şampiyonluk yaşadı

Almanya Bundesliga'da Borussia Mönchengladbach'ı evinde 6-0 mağlup etmeyi başaran Bayern Münih, ligde 9. kez üst üste mutlu sona ulaştı. Bavyera ekibinin şampiyonluğu sonrası yıldız futbolcu Kingsley Coman da inanılması güç bir başarıya imza atmış oldu.

Kariyerinde 9. sezonunu yaşayan Coman, 10. lig şampiyonluğunu elde etti. Hem de 3 farklı kulüple. Profesyonel kariyerine Paris Saint Germain'de başlayan Fransız futbolcu, PSG'de 2 şampiyonluk yaşadı. 2014-15 ve 2015-16 sezonlarını Juventus'ta geçiren 24 yaşındaki İtalyan kulübüyle de 2 kez mutlu sona ulaştı. Kingsley Coman, 2015-16 sezonunun ikinci yarısında Bayern Münih ile kiralık olarak geçirirken bir de Almanya Bundesliga şampiyonluğu yaşadı.

2017 yılında bonservisi ile Bayern Münih'e katılan Coman, o tarihten itibaren Alman deviyle 5 lig şampiyonluk daha yaşamayı başardı.