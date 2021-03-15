Alman disiplini yine affetmedi ve kurallardan taviz vermemenin önemini tüm dünyaya gösterdi! Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih'in Fransız hücumcusu Kingsley Coman, Säbener Strasse Tesisleri'ne Mercedes aracıyla gelmekle büyük bir hata yaptığını farkında değildi.

Yanlış arabayla geldi, kapıdan döndü

Alman basınından Bild'in haberine göre, 24 yaşındaki yıldız Mercedes marka spor arabasıyla tesislere geldi ancak içeri alınmadı. Coman arabasını tesislere yakın başka bir sokağa park etmek zorunda kaldı.

Diğer markalara izin yok

Bu durumun sebebi ise Bayern Münih'in sponsorunun Audi olması... Oyuncular genelde kulüp tarafından kendilerine sağlanan Audi marka araçlarla tesislere geliyorlar. Alman araba üreticisi Volkswagen'in bir alt şirketi olan Audi dışında diğer Volkswagen modelleri de kabul ediliyor ancak genelde Audi tercih ediliyor ve Volkswagen'e ait olmayan markalara kesinlikle izin verilmiyor.

Sponsorluk, hissedarlık ve yakın ilişki!

Bunun sebebi ise Audi'nin, kulübe yılda 50 milyon euro ödeyerek sponsor olması... Audi'nin ayrıca Bayern Münih hisselerinin yüzde 8'lik kısmına da sahip olduğu belirtiliyor. Tüm bu etkenler, kulübün bu konuda taviz vermemesine sebep oluyor.

Bild'in haberinde ayrıca Coman'ın bu hareketinden ötürü çok ağır bir para cezasına da çarptırılacağı yazıldı. Fransız yıldız bu sezon 28 maçta 6 gol, 13 asistlik performans sergiledi.

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