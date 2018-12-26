Kingdom Hearts 3 ne zaman çıkacak?

Kingdom Heart serisinin son oyununun yeni detayları ortaya çıkmaya başladı. Özellikle Asya pazarında çok büyük bir hayran kitlesi olan RPG oyunu Kingdom Hearts 3, 2019 senesinde piyasaya sürülecek ilk oyunlardan olacak. 29 Ocak 2019‘da PS4 ve Xbox One sürümü piyasada yerini alacak.

Square Enix cephesinden gelen bir diğer heyecan verici gelişme de sanal gerçeklik tarafında oldu. Buna göre piyasaya çıktıktan sonra Kingdom Hearts: VR adında bir güncelleme alacak olan oyun, VR desteğini de oyunculara sunmuş olacak. Ancak bu deneyim direkt olarak oynanışa değil, bir nevi serinin hikayesini deneyimleyebileceğiniz görsel bir çizgi roman havası sunacak.

DHA