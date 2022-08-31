Kınalıada’da Navasartyan yaz festivali oyunları damgası

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Ermeni Patrikhanesi himayelerinde Kınalıada’da gerçekleştirilen Geleneksel Navasartyan Spor Festivali, 650 sporcu, 5 branş, 16 kategori, 10 kulüp, 5 sanatçı ve dans ve müzik grupları 19-21 Ağustos tarihleri arasında düzenlendi.

Kınalıada Hrant Barsamyan futbol sahasında düzenlenen kapanış törenine Türkiye Ermenileri Patriği Sahak II Maşalyan, Rahip Harutyun Damatyan, Adalar Kaymakamı Dr. Mustafa Ayhan, Adalar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Onur Başar, kulüp başkanları, çeşitli vakıf yöneticileri, sporseverler ve adalı halk katıldı.

Festivalin sunuculuğunu Ceyhun Yılmaz üstlendi. Navasartyan Yaz Festivali’nde dereceye giren takım ve sporcular kapanış töreninde kupa ve madalyalarını aldılar.

Kapanış töreninde MVP, Fair-Play, Gol Kralı kategorilerinin kupa ve madalyaları Patrik Hazretleri Sahak II. Maşalyan tarafından verildi. Patrik Maşalyan yaptığı konuşmada, “Bu festivalin organizasyonunda Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın katkıları çok kıymetliydi. Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin düzelmeye başladığı bu dönemde bu katkı gerçekten anlamlı. Bu vesileyle katkılarından dolayı tüm devlet erkânına teşekkürlerimizi sunarız.” dedi.

Kupa ve madalya törenin ardından Navasartyan Yaz Festivali, Maral Müzik ve Dans Topluluğu, SOLANUM, Maral Ayvaz, Ari Barutoğlu ve Bartev Garyan’ın sahne performanslarıyla devam etti. Kınalıada Hrant Barsamyan Futbol Sahası’ndaki kapanış törenine binlerce kişi katıldı. Sporcular, sporseverler ve adalı halk Navasartyan coşkusuna ortak oldular.

Navasartyan yaz Festivali 2022’de

kazanan takım ve ismler şöyle:

Futbol kucukler

1)Kadimspor

2)Taksim Spor Kulübü

3)Ararad

Futbol buyukler

1)Taksim Spor Kulübü

2)Kadimspor

3)Atletico Kurtuluş

Voleybol Büyükler

1. Proti

2. Tunalı

3. Pattug

Voleybol Küçükler

1. Arevel

2. Hypers

3. Kırmızı Şeytanlar

Basketbol kucukler

1)Beyoglu spor

2)Garni

3) 3 Musteers

Basketbol buyukler

1) Maestro

2) Abaga

3) Decided

Tenis buyukler

1)Ari Terzioğlu

2)Garen Kabayel

3)Vartan Mamigonyan

Tenis kucükler

1)Doruk Topaloglu

2)Pia Uzun

3 ) Kayl Matatyan